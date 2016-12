«Poop the potato»: 35 millions de vues pour un jeu loufoque

22-12-2016 | 11h29

Temps des Fêtes rime avec réunion de famille. Si vous êtes tanné de vous morfondre à écouter votre oncle raconter ses histoires de pêche, voici une activité qui fera rire toute la famille!

Barbara Dalton, de Bloomfield au Missouri, a filmé et partagé sur Facebook un jeu loufoque nommé «Poop the Potato». Cette vidéo de party des fêtes compte maintenant près de 35 millions de vues.

Le but du jeu est simple. Vous tenez une pomme de terre entre vos jambes et marchez le plus vite possible vers une chaudière. Arrivé au sceau, vous laissez tomber la patate dedans, un peu comme si vous faisiez un numéro 2.

L'équipe qui a transporté ses patates le plus rapidement l'emporte.

Ce jeu est parfait pour savoir si votre grand-mère est encore en forme. Plaisir et rire garanti.