La fillette qui tweetait l'enfer d'Alep évacuée de la ville

La fillette syrienne Bana Al-Abed, devenue célèbre pour ses tweets de l'enfer quotidien d'Alep en Syrie, a été évacuée de la ville avec sa famille à la faveur de l'accord de cessez-le-feu, ont indiqué des ONG lundi.

L'ONG humanitaire islamique turque IHH a annoncé sur son compte Twitter que Bana Al-Abed, âgée de sept ans, «a été évacuée ce matin d'Alep avec sa famille» et publié une photo montrant la fillette, bonnet sur la tête, avec l'un de ses employés.

«Elle faisait partie du premier groupe qui a été évacué ce matin et qui se trouve à présent dans la région de Rashidin», dans la campagne d'Alep, a précisé à l'AFP un porte-parole d'IHH.

Ahmad Tarakji, chef de l'ONG médicale Syrian American Medical Society (SAMS) a lui aussi annoncé sur Twitter, photo à l'appui, l'évacuation de la fillette et son arrivée «avec de nombreux autres enfants» dans la campagne d'Alep.

This morning @AlabedBana was also rescued from #Aleppo with her family. We warmly welcomed them. pic.twitter.com/TJMMZCC4TE