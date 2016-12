Découvrez le #Backpackchallenge: le défi qui fait mal!

Un nouveau défi fait fureur sur les réseaux sociaux: le #BackpackChallenge.

Le concept est fort simple: le participant est cadré à la verticale. Il doit s'avancer vers la caméra en passant entre deux rangées de ses «amis». Ceux-ci lui lancent leur sac à dos.

Ce phénomène viral, qui n'est pas sans rappeler certaines épreuves d'initiation, est particulièrement populaire dans les écoles secondaires américaines.

Évidemment, cette pratique dangereusement stupide est fortement déconseillée. Ceci dit, voici les vidéos qui ont retenu notre attention (via Mashable):

