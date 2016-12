Nos #MannequinChallenge préférés

Le #MannequinChallenge est un nouveau défi viral en vogue sur les réseaux sociaux. Il suffit de prendre une pose figée pendant que joue la chanson Black Beatles du duo Rae Sremmurd.

Plusieurs célébrités se sont adonnées à cette pratique populaire qui n'est pas sans rappeler le «Ice Bucket Challenge» ou le «Harlem Shake».

Voici nos préférées :

The @cavs did an impressive #mannequin challenge with Michelle Obama at the White House pic.twitter.com/fdy25qkdwM