Des mèmes hilarants Biden-Obama enflamment le web

14-11-2016 | 14h36

Quelques jours après l’élection de Donald Trump comme président des États-Unis, des internautes se sont amusés à imaginer des conversations fictives entre Barack Obama et Joe Biden préparant cette transition inattendue.

Une multitude de mèmes hilarants, qui illustrent la «bromance» entre le président et son vice-président, pullulent sur les médias sociaux. Et selon ces mêmes mèmes, Biden aurait bien du mal à admettre la victoire du candidat républicain... On vous présente nos préférés.

Biden: I'm gonna punch him.

Obama: Smile and wave, Joe. pic.twitter.com/ImEz6X68jm — Norm Kelly (@norm) 11 novembre 2016

Biden: «Je vais le frapper.»

Obama: «Tu souris et tu le salues Joe.»

Obama: Didn't think he'd be late



Biden: I gave him the wrong address



Obama: Joe he's the president-elect



Biden: idgaf what they call him pic.twitter.com/6pQzOJY92x — Mr Sam (@Sammart123) 12 novembre 2016

Obama: «Je ne pensais pas qu’il serait en retard.»

Biden: «Je lui ai donné une mauvaise adresse.»

Obama: «Joe, il est le président élu.»

Biden: «Je m’en fous de comment on l’appelle.»

Obama: "Joe, why are you still holding my hand?"

Biden: "I wanna freak Mike Pence out"

Obama: "But why?"

Biden: "Just roll with it" pic.twitter.com/o5KZZ0Ysgz — thomas moore (@Thomas_A_Moore) 12 novembre 2016

Obama: «Joe, pourquoi tu continues à me tenir la main?»

Biden: «Je veux faire peur à Mike Pence.»

Obama: «Et pourquoi ça?»

Biden: «Fais-moi confiance.»

Joe: Okay so we sneak in one night around February, steal his shoes

Obama: Joe

Joe: And then dump legos all over the floor pic.twitter.com/2KCU7LbciV — jacqueline (@jacquelinehey) 13 novembre 2016

Joe: «Ok, donc on s’introduit en douce dans la nuit, vers le mois de février, et on lui vole ses chaussures.»

Obama: «Joe.»

Joe: «Et ensuite, on met plein de Lego sur le sol.»

Biden: Oh boy, his car is here, quick let's all hide

Obama: Joe pls pic.twitter.com/w0pqxcaS9A — Mollie Goodfellow (@hansmollman) 10 novembre 2016

Biden: «Oh mon Dieu, sa voiture est là. Vite, on va se cacher.»

Obama: «Joe, par pitié.»

Biden: Trump better not get in my face... cos I'll drop that motherfucker

Obama: Joe.

Biden: pic.twitter.com/oB6kUbBvuQ — Mollie Goodfellow (@hansmollman) 10 novembre 2016

Biden: «Trump a intérêt de ne pas venir me faire chier, parce que je je ne vais pas le rater ce connard.»

Obama: «Joe.»

Trump: Can I get past

Biden: What's the password

Trump: I don't know

Biden: Losers says what

Trump: What

Obama: JOE pic.twitter.com/0lNTN7WOLy — Zak. (@LoveCescMagic) 12 novembre 2016

Trump: «Est-ce que je peux passer?»

Biden: «C’est quoi le mot de passe?»

Trump: «Je ne sais pas.»

Biden: «Les perdants disent quoi?»

Trump: «Quoi?»

Obama: «JOE»

Biden: bro come over

Obama: bro we're supposed to be packing

Biden: look I made a flipagram of us throughout our 8 years

Obama: BROO pic.twitter.com/eyXvy0RMZZ — keep breathing || 19 (@fIawlesssivan) 11 novembre 2016

Biden: «Bro, viens par là.»

Obama: «Bro, on est supposés faire nos boîtes.»

Biden: «Regarde, j’ai fait un Flipagram de nous deux tout au long de nos 8 ans.»

Obama: «BROO!»

biden: cmon you gotta print a fake birth certificate, put it in an envelope labeled "SECRET" and leave it in the oval office desk

obama: joe pic.twitter.com/UTtv1JkE5o — jomny sun (@jonnysun) 11 novembre 2016

Biden: Allez, t’imprime un faux certificat de naissance, tu le mets dans une enveloppe avec «SECRET» écrit dessus et tu le laisses dans le bureau oval.

Obama: «Joe.»

"barack please don't leave me with them"

"joe you're leaving when I leave"

"oh right lmao love u" pic.twitter.com/zfIt3Bv0wl — heather (@witchyvibe) 27 septembre 2016

«Barack s’il te plaît, ne me laisse pas avec eux.»

«Joe, tu partiras quand moi je partirai.»

«Oh, bien (rires), j’t’aime.»

Obama: Joe, where are the keys to the Situation Room?

Biden: The what?

Obama: Joe

Biden: No idea what you're talking about pic.twitter.com/z5MXYAQpb4 — Mollie Goodfellow (@hansmollman) 12 novembre 2016

Obama: «Joe, où sont les clés de la salle de crise [de la Maison-Blanche]?»

Biden: «La quoi?»

Obama: «Joe.»

Biden: «Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles.»