Ces réseaux sociaux vous feront oublier Facebook et Twitter!

Stéphanie Godbout 24-10-2016 | 12h42

Koko

Selon l'organisation mondiale de la santé, en 2020, la dépression sera la première cause d'invalidité, devant les maladies cardiovasculaires. Anxieux, angoissés? Koko est la thérapie qu'il vous faut. Ce réseau, développé par le psychologue Robert R. Morris, s'appuie sur des études du MIT et s'inspire de la participation collaborative pour s'occuper de la santé mentale des utilisateurs. Problèmes personnels, angoisse, incertitudes? Tous les types de préoccupations peuvent être partagées et la communauté répond en publiant des pistes de réflexion et des phrases remplies d'empathie. Dans le monde d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux semblent parfois mettre les utilisateurs en compétition les uns avec les autres, Koko apporte un vent de fraicheur et de sincérité.

Periscope

Periscope, racheté en janvier dernier par Twitter, permet de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre en permettant de diffuser une vidéo en direct au monde entier. Vos abonnés, qui sont instantanément avertis de la diffusion, peuvent la regarder, mais aussi commenter et apposer, en guise de reconnaissance, des cœurs en temps réel. Proposez des rediffusions, disponibles pendant 24 heures, optez pour des visionnements privés, diffusez vos œuvres à tous vos abonnés Twitter ou encore, suivez les péripéties vidéo des utilisateurs du réseau suggérées par Periscope. Si une image vaut mille mots, imaginez une vidéo en temps réelle...

Peach

Créé par Dom Hofmann, le fondateur de Vine, Peach se veut un mélange de réseau social et de service de messagerie. Se vantant d'être une façon simple et amusante de communiquer avec ses amis en restant soi-même, Peach propose aux membres de communiquer mur à mur grâce à du texte, des photos et des GIF, mais également à l'aide de «mots magiques» qui, lorsque publiés, activent une fonction donnée, comme «here» qui affiche la position actuelle de l'utilisateur. Lancée au début de l'année, Peach s'est rapidement hissée dans la liste des applications les plus téléchargées de l'App Store du mois de janvier.

Commentts

Si vous êtes lassés de commenter les photos de progéniture de vos contacts et souhaitez plutôt vous exprimer sur des enjeux d'actualité importants, Commentts est pour vous. Le réseau, conçu par les québécois Jean-Sébastien Lozeau et Sammy Najar, est comme une fenêtre sur le monde où il est possible de s'exprimer et de partager ses opinions sur les sujets de l'heure avec les gens qui nous entourent, y compris en exportant ses propos sur les autres grands réseaux sociaux. Commentts, pour être informés et marquer le monde de ses idées.

Letterboxd

Amoureux du septième art? Que vous soyez un inconditionnel de l'œuvre de Fellini ou plutôt un fervent admirateur de Steven Seagal, Letterboxd se doit d'être à l'affiche dans votre vie. Hybride entre un réseau social et un journal de bord, Letterboxd vous permet entre autres de recenser les films visionnés, de les noter, d'ajouter ceux que vous aimeriez regarder, de spécifier vos coups de cœur mais également, d'échanger avec les membres qui ont des goûts cinématographiques similaires aux vôtres et ainsi, ajouter des titres à votre liste de films à voir.