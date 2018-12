Les réseaux et téléphones 5G sont à nos portes, mais rien ne presse

André Boily 03-12-2018 | 17h37

Sur les sites de nouvelles dédiés à la technologie 5G, on apprend que des opérateurs américains et des fabricants de téléphones intelligents vont commercialiser leurs produits sans fil dès l'an prochain. On découvre aussi que d'autres fabricants, comme Apple, ne lanceront leurs produits qu'en 2020 et ceux-ci pourraient fort bien avoir raison.

Quand une nouvelle technologie arrive sur le marché, inutile de vous précipiter et de dégainer votre carte de crédit pour l'acquérir. Et dans le cas qui nous occupe, la téléphonie 5G ne fait pas exception à la règle.

D'abord, les réseaux sans fil ne seront pas tous prêts en même temps. Il faudra remplacer et modifier les équipements des tours cellulaires, ce qui prendra plus d'un an, voire plus dans les régions moins densément peuplées. Et ce n'est qu'une fois implantée dans une région que les téléphones 5G pourront tirer profit de l'incroyable vitesse des débits 5G que l'on dit plusieurs fois plus rapides que l'actuelle 4G LTE.

Apple : pas avant 2020 ou plus tard

Comme ce fut les cas avec les standards 3G et 4G, Apple va patienter au moins un an après le déploiement initial des nouveaux réseaux avant de commercialiser des iPhone et des iPad compatibles au standard 5G. Et il y a plusieurs raisons à cela.

La première, et même si des opérateurs comme Verizon promettent du 5G au début 2019, la technologie mobile 5G n'est pas prête ou arrivée à maturité. Vous verrez sur le Web apparaître les premiers téléphones 5G, mais déjà, en y regardant bien, les appareils sont massifs, protubérants, à cause de modems insuffisamment compacts.

Plus encore, ces appareils prototypes seront énergivores et nécessiteront de plus grandes piles. Sur photo, ils peuvent être intéressants, mais en réel, ce seront de véritables petites «briques» que personne ne voudra troquer contre les élégants modèles actuels.

Bref, pour un fabricant comme Apple, tant que tous les paramètres de poids, de taille, de pile, de performance ne seront pas au rendez-vous, il n'y aura pas d'iPhone 5G sur les tablettes. Et même s'il était au point, à quoi bon le commercialiser s'il n'y a que cinq ou quinze villes dans le monde où ils peuvent performer.

À l'aube de la technologie 5G, le mieux qu'on puisse faire est de patienter que le réseau de votre opérateur soit mis à jour avant de remplacer votre téléphone intelligent qui a encore de beaux jours devant lui.