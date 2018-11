Avec la tablette Pixel Slate, Google comble sa gamme de produits mobiles

André Boily 29-11-2018 | 20h06

Apparue le mois dernier, la tablette Pixel Slate vient offrir une alternative aux produits Apple et ses tablettes haut de gamme iPad Pro. Voici ce que vous devez savoir sur cette nouvelle tablette de Google.

Premier constat, Google propose cinq versions de sa nouvelle tablette Pixel Slate, mais une seule taille d'écran, 12,3 po, et une seule couleur, bleu minuit. Celles-ci sont déclinées selon la puissance du processeur, la quantité de gigaoctets pour la mémoire vive et la capacité de stockage. Et les prix sont très similaires à ceux que l'on retrouve dans le monde des ordinateurs portatifs.

Intel Celeron Intel Core m3 Intel Core i5 Intel Core i7 4 / 8 Go 8 Go 8 Go 16 Go 32 / 64 Go 64 Go 128 Go 256 Go 849 $ 1049 $ 1299 $ 1999 $

Pour rivaliser avec les produits iPad du géant Apple, Google a conçu une tablette très mince (7 mm), très légère (0,73 kg) et encadrée de minces bordures. L'écran tactile de 12,3 po appelé Molecular Display fait de verre Gorilla 5 de Corning supporte une définition de 293 pixels par pouce, pour un total de 6 millions de pixels. Cet écran est aussi compatible avec les stylets Pixelbook Pen que Google vend 129 $CAN. Avec ce dernier, votre écriture manuscrite à l'écran peut être automatiquement transcrite en notes dactylographiées.

Système Chrome OS et applications Android

Autre accessoire qui le rapproche de l'ordinateur portatif, le clavier éponyme Pixel Slate Keyboard proposé à 259 $ comporte un grand pavé tactile, un rétroéclairage et des touches de type Hush Keys arrondies. Sachez qu'il y a sur le marché plusieurs claviers moins chers, mais compatibles avec les produits Google et Apple, comme le Brydge Keyboard.

Pour la sécurité, la tablette se déverrouille à l'aide du capteur d'empreinte digitale qui est géré par la puce de sécurité Titan C. À l'intérieur, le système d'exploitation choisi est Chrome OS avec lequel il est possible d'accéder à la boutique Google Play Store pour utiliser vos applications Android favorites.

Et pour la connexion externe, le port USB-C sert bien entendu à la recharge, mais aussi à brancher un grand écran, comme un moniteur ou un téléviseur 4K.

Pour tout contenu, les Pixel Slate sont livrés avec un adaptateur et un câble d'alimentation, un câble USB-C et un guide d'introduction.