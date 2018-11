Plus de 5700 écrans sont cassés chaque heure aux É.-U.

André Boily 22-11-2018 | 11h58

La société américaine SquareTrade spécialisée dans l'assurance d'appareils électroniques a rendu publique une étude statistique sur les bris d'écrans. Ainsi, aux États-Unis, il se casse près de 5700 écrans par heure et la majorité des propriétaires sous-estiment grandement les coûts de réparation.

SquareTrade propose des produits d'assurance aux particuliers qui souhaitent faire assurer leurs appareils électroniques, en grande partie des téléphones intelligents.

Pour les 326 millions d'habitants dont la grande majorité possède au moins un appareil mobile, le marché étatsunien est immense. Sur ses 326 M, SquareTrade évalue à 50 millions le nombre d'appareils cassés - par cassé, cela inclut les écrans fracturés ou dont la propriété tactile ne répond plus, les appareils tombés dans l'eau, les capteurs d'empreinte défectueux, etc. De tous ces bris, les écrans fracturés sont les plus nombreux.Coût total de ces réparations: 3,4 milliards de dollars américains.

5761 bris d'écran par heure !

Chez nos voisins du Sud, toutes les heures 5761 téléphones intelligents sont cassés. Pour le marché canadien, on pourrait sans trop se tromper diviser par dix ce nombre. L'assureur estime à 66% le nombre d'appareils brisés dans la première année de possession - c'est énorme ! Les deux principaux accidents étant la chute de l'appareil au sol et l'immersion.

Coûts sous-estimés

Autre révélation de l'assureur, près de 50% des propriétaires sous-estiment les coûts de réparation. Près de 65% d'entre eux tolèrent un appareil dont l'écran est fracturé et 59% choisissent tout simplement de le remplacer par un nouveau téléphone intelligent.

Inutile de rappeler de prévoir peu après l'achat d'un téléphone intelligent de protéger sa coque avec un solide étui et l'écran avec un film plastique rigide - même si on s'estime très attentif et prudent.

Ci-dessous, deux courtes vidéos par SquareTrade sur les tests de résistance des téléphones intelligents sur une note humoristique.