Pliable, le nouveau téléphone de Samsung se transforme en tablette

André Boily 07-11-2018 | 22h08

Le géant Samsung a présenté mercredi à sa Conférence annuelle des développeurs sa technologie de téléphone pliant. Appelé Infinity Flex Display, cet appareil offre la taille d'une tablette complètement ouverte, mais celle d'un téléphone une fois plié en deux.

Presque un rêve devenu réalité, le téléphone pliant Infinity Flex Display de Samsung ressemble à une petite tablette avec son écran de 7,3 po. Mais pour le ranger dans une poche de veston ou de pantalon, il suffit de le plier en deux pour lui donner la taille d'un étroit téléphone intelligent.

Le format tablette permettra d'utiliser jusqu'à trois applications en même temps, ce que Samsung appelle « multi active window ».

Pour ce type de téléphone intelligent qui, on l'imagine bien, roulera sous un système Android, il faudra aux développeurs logiciels repenser leurs applications pour les adapter au nouveau double format « grand écran » « petit écran ». À ce propos, Google entend supporter les écrans pliants avec son système Android et a commencé à donner aux développeurs les trousses logicielles nécessaires pour les mettre à niveau.

Comment remplacer du verre non pliant

Parce que le verre ne peut se plier, Samsung a développé un nouveau matériau qui est à la fois flexible et durable. Et pour assurer la fiabilité de l'écran, ils ont trouvé un adhésif spécial qui augmente l'élasticité de l'écran tout en assurant sa solidité, même s'il est plié et déplié à de multiples reprises.

La production de masse des appareils Infinity Flex Display devrait commencer l'an prochain pour des livraisons au courant du premier semestre. Le géant sud-coréen ne sera pas le seul à produire pareil téléphone-tablette, d'autres fabricants comme LG, Lenovo et Xiaomi ont aussi leurs appareils pliants.