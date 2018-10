HTC Exodus 1 : le téléphone des cryptomonnaies

André Boily 23-10-2018 | 23h26

Le téléphone intelligent Exodus 1 que HTC s'apprête à livrer à la fin de l'année sert de porte-monnaie virtuel ne peut être acheté qu'avec des monnaies Bitcoins ou Ether.

Sur papier, le téléphone intelligent Exodus 1 que le fabricant HTC livrera en décembre est intéressant et doté des plus récentes technologies modernes.

Long écran 6 po pour un ratio 18:9, caméra double 16 Mpx au dos, 8 Mpx côté écran, enregistrement vidéo 4K à 60 images/seconde, processeur rapide Qualcomm Snapdragon 845, 6 Go de mémoire vive RAM et 128 Go de stockage, batterie de 3500 mAh, il est géré par un système Android Oreo. Sa coque est également résistante à l'eau et aux poussières avec une cote IP68.

Annoncé au printemps dernier, HTC promettait que ce téléphone intelligent permettrait à son propriétaire d'effectuer des transactions en monnaies virtuelles. Ce n'est plus le cas.

À la place, HTC a créé un mécanisme de récupération de clé «sociale» au cas où votre téléphone serait perdu, volé ou si vous perdiez vos informations importantes. Vous pouvez conserver les détails de la récupération avec quelques amis dignes de confiance, qui doivent ensuite télécharger une application de gestion de clés. HTC utilisera ensuite un algorithme de partage secret pour envoyer les informations à vos amis, que vous pourrez ensuite reconstituer si nécessaire.

Cela dit, le téléphone est également ouvert aux développeurs tiers pour créer leurs propres applications et portefeuilles de clés qui réfèrent à un ensemble d'activités ayant trait à la production, au stockage, à la distribution, à la suppression, à l'archivage et au remplacement des clés de chiffrement.

Le téléphone Exodus 1 n'est disponible qu'en précommande pour 0,15 BTC ou 4,78 ETH, deux cryptomonnaies, ce qui équivaut à peu près 1300 $CAN. HTC ne fera pas de gros profits avec ce téléphone, mais de la publicité, ça oui.

Il sera vendu dans 34 pays, sauf dans les pays où les échanges de cryptomonnaies sont interdits, comme en Chine.