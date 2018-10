Ce drone se contrôle même à partir d'une montre Apple Watch

André Boily 17-10-2018 | 22h38

Petite nouveauté, mais de taille, le super drone autonome R1 de Skydio se commande désormais depuis la montre Apple Watch, laissant ainsi votre téléphone dans votre poche.

En voilà un qui fera saliver bien des jeunes - des parents aussi - à l'approche des Fêtes.

Skydio introduit un nouveau moyen pratique de contrôler son drone autonome intelligent R1 - votre montre Apple Watch. La nouvelle application Apple Watch Skydio vous permet de placer votre drone dans le ciel, votre téléphone dans votre poche et de gérer le vol à partir de votre montre. Le drone Skydio R1, apparu plus tôt cette année, est désormais disponible pour la première fois dans les boutiques Apple Store aux États-Unis et au Canada.

Vol autonome et sans les mains

L'engin Skydio R1 est un drone autonome conçu et programmé pour s'envoler et filmer un sujet en action - sans aucun contrôle manuel. Ce qui est nouveau, c'est la nouvelle application Skydio pour Apple Watch qui reprend les fonctions de l'application iPhone et élimine la nécessité de garder votre téléphone en main après le décollage, libérant ainsi vos mains pour pratiquer votre sport préféré; ski, vélo, randonnée en montagne, etc.

Par exemple, vous pouvez démarrer le drone R1 à partir de l'application Skydio sur iPhone, puis utiliser l'application Apple Watch pour indiquer quelle personne il doit suivre. À noter que l'application Watch ne peut pas afficher une image en direct du R1 et le téléphone doit toujours être à proximité, mais la montre peut présenter des instantanés des personnes se trouvant dans son champ de vision pour pouvoir les suivre ou vous recommander de vous déplacer devant la caméra si personne n'est visible.

Après le décollage, la nouvelle application affiche le pourcentage de batterie restante du drone R1, change le mode de vol ou le termine depuis l'Apple Watch. Avec la couronne Digital Crown de la montre, il est possible de faire pivoter le drone pendant le vol.

Selon ce qu'on en dit, le drone suit efficacement son sujet tout en évitant les obstacles.

Rempli de technologies de pointe, ce drone se situe en haut de la pyramide des prix : 2000 $US pièce.

Envie de l'utiliser cet hiver à votre station de ski préférée ? Regardez cette vidéo réalisée à Park City.