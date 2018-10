Palm réapparaît avec un téléphone de la taille d'une carte de crédit

André Boily 15-10-2018 | 22h00

Fidèle à son style de produits, la compagnie Palm renaît avec un tout petit téléphone intelligent complètement à l'opposé de la tendance des téléphones intelligents grand écran.

Dans mon armoire poussiéreuse, bien à l'abri dans son étui, se trouve mon tout premier appareil PDA ou assistant numérique personnel, modèle Visor de Handspring, avec Palm OS. On parle ici des années fin 90 à 2003.

Bien que la marque Palm se soit faite très discrète pendant toutes ces années, une poignée d'investisseurs ont patienté jusqu'à ce qu'elle trouve sa niche : l'ultramobile !

Quand tous les fabricants, d'Apple à ZTE, ne cessent de voir toujours plus grand, Palm a pris la direction opposée, celle d'un téléphone intelligent très compact à peine plus grand qu'une carte de crédit. Règle à l'appui, le Palm n'est que 11 mm plus long que votre carte Visa ou MasterCard.

L'appareil est dit-on conçu pour occuper le créneau entre le téléphone intelligent et la montre intelligente. Clientèle visée : les gens actifs, ceux qui aiment les fonctions simples et rapides.

Comme une montre intelligente

Ce Palm fait appel à une fonction de partage appelée NumberShare en anglais ou Numéro partagémc, la même qui sert à jumeler son téléphone intelligent avec une montre intelligente.

Donc l'appareil est pourvu d'une carte nano SIM inamovible et ne nécessite pas de nouveau numéro de téléphone. Avec NumberShare, les appels et les conversations texte du Palm se synchronisent à l'aide du numéro de téléphone existant.

En d'autres mots, pour l'utiliser, il faut l'ajouter à son forfait cellulaire, ce qui coûte généralement 10 $ de plus par mois.

Site Web : www.palm.com

