Samsung : vers un Galaxy pliable à la fois téléphone et tablette

André Boily 11-10-2018 | 20h14

Simple nouveau gadget ou trouvaille de génie, le futur produit vedette de Samsung pourra être ce futur appareil mobile Galaxy pliable. Ouvert, ce sera une tablette, rabattu, un téléphone.

Le PDG de la division mobile de Samsung, D.J. Koh, a affirmé à l'occasion du lancement mondial des Galaxy A7 et A9 qu'il sera possible de se servir du nouvel appareil à la fois comme tablette pour une utilisation multitâche et comme téléphone une fois rabattu. De plus, l'appareil sera offert sur tous les marchés à l'échelle du globe et non un produit spécialisé pour un marché limité, comme c'est le cas du Galaxy Round, avec son écran incurvé uniquement disponible en Corée du Sud.

Avec Apple qui accapare la quasi-totalité des profits de l'industrie des téléphones intelligents, Samsung déploie tous les efforts pour se démarquer afin de voir sa division mobile prospérer un jour.

Les ambitions de concevoir cet appareil à écran pliable remontent à plus de cinq années alors que le géant sud-coréen avait dévoilé un prototype d'écran OLED pliable à la foire CES de janvier 2013.

M. Koh avait également confirmé il y a un mois que l'appareil serait présenté à la Conférence des développeurs en novembre.

Samsung n'est pas le seul fabricant à s'intéresser aux téléphones-tablettes pliables. La chinoise ZTE produit l'Axon M pour environ 725 $US sur le marché américain, lequel ressemble à deux téléphones mis côte à côte.

Il y a aussi l'autre géant chinois Huawei, devenu deuxième fabricant mondial de téléphones intelligents devant Apple (3e) qui prévoit dévoiler le premier appareil pliable le mois prochain avec l'aide, paraît-il, du géant sud-coréen LG Display pour l'écran.

Comme on peut le voir, Samsung n'est pas seul dans sa quête d'unicité.