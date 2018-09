Déjà les premiers socles de recharge sans fil pour les nouveaux iPhone et montres Apple

André Boily 23-09-2018 | 15h44

Les nouveaux produits Apple présentés la semaine dernière apportent chaque fois leur lot d'accessoires censés compléter leur utilisation ; comme ce socle de recharge double par induction pour les nouveaux iPhone et montres Apple.

Si les nouveaux iPhone XS, XS Max et XR sont compatibles avec la certification Qi pour la recharge par induction, ceux-ci ne sont livrés qu'avec un câble Lightning. De leur côté, les montres série 4 sont livrés avec une simple rondelle de recharge par induction ; tout ce qu'il y a de plus basique.

Comme Apple dessert un vaste marché d'acheteurs haut de gamme et de fidèles de la marque, les accessoiristes conçoivent des produits qui visent la même clientèle.

Le fabricant Belkin bien connu pour ses produits et accessoires a concocté un nouveau socle qui profite des capacités d'induction* des iPhone et des montres Apple pour la recharge électromagnétique.

Le socle Boost UP Wireless Charging Dock peut recharger trois appareils à la fois ; un iPhone compatible Qi jusqu'à 7,5 W, une montre en 5 W/1 A et un troisième par câble Lightning USB 5 W/1 A, par exemple un iPad. Petit détail, le socle peut recharger au travers des étuis jusqu'à 3 mm d'épaisseur.

Parce que les appareils sont souvent rechargés pendant la nuit, Belkin a conçu son socle avec un angle optimal pour la table de chevet.

Compatible avec les iPhone X, XS/Max, XR et 8/Plus, la station de recharge sans fil BOOST UP sera disponible en décembre auprès d'Apple et de Belkin. Si la page officielle du produit n'est pas encore en ligne sur le site du fabricant, elle devrait apparaître tôt ou tard. Le prix demandé est de 160 $US, l'équivalent de 215 $CAN, avant taxes. Parions que la concurrence fera baisser les prix.

*La charge inductive utilise un champ électromagnétique pour transférer l'énergie entre deux objets grâce à l'induction électromagnétique. Ceci est généralement réalisé avec une station de charge.