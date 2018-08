Samsung : non pas une, mais deux versions de la montre Galaxy Watch

André Boily 13-08-2018 | 18h36

En plus du dévoilement du mégatéléphone Galaxy Note 9, Samsung avait sorti de son chapeau une nouvelle montre intelligente appelée Galaxy Watch pour tenter de prendre des parts de marché à la montre Apple Watch.

À l'environnement des produits Galaxy s'est ajouté la nouvelle montre éponyme du premier fabricant mondial de téléphones intelligents Samsung.

La montre Galaxy Watch dispose d'une pile longue durée, d'une connectivité cellulaire 4G LTE et Bluetooth, ainsi que de capacités numériques conçues pour s'harmoniser à vos styles de vie.

Seule inconnue pour l'instant, les prix canadiens ne sont pas encore publiés et dont les précommandes débuteront le 24 août jusqu'au 20 septembre. Le communiqué précise en outre qu'en précommandant la montre sur la boutique Expérience Samsung.com ou sur Best Buy Canada, un chargeur sans fil sera inclus sans frais. Pour vous donner une idée des prix, les versions américaines coûteront respectivement 330 et 350 $US.

Deux montres, trois versions, deux tailles de pile

Les montres Galaxy Watch sont disponibles en deux tailles : 46 mm couleur argent et 42 mm en noir minuit ou rose doré. Respectivement, les tailles d'écran OLED couleur sont de 33 et 30 mm de diamètre, mais de résolution identique. Sans les bracelets, elles pèsent 63 et 49 g. Et au rayon des piles, la plus grande dispose de 472 mAh, la moins grande de 270 mAh, lesquelles seront rechargées sans fil. Samsung donne une autonomie d'environ 2 à 3 jours pour celle de 42 mm et de 3 à 4 jours pour l'autre de 46 mm.

Sous le capot, un système d'exploitation Tizen OS 4 gère la mémoire, les connexions et les applications qui seront installées. Parmi la batterie de capteurs, on compte un accéléromètre, un gyroscope, une puce GPS, un baromètre, un moniteur de fréquence cardiaque et un capteur de lumière ambiante.

Compatibilité multiple

Samsung a prévu au minimum une compatibilité avec les téléphones intelligents Android 5.0 ou plus récent ou un iPhone 5 et iOS 9.0 ou mieux.