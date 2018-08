Nouveau Galaxy Note 9 : grand écran 6,4 po, énorme batterie et plus puissant

André Boily 09-08-2018 | 15h37

Si la multinationale Samsung vient de dévoiler la nouvelle mouture du Galaxy Note 9, on connaît déjà les prix et les disponibilités du téléphone intelligent haut de gamme au pays. Aurez-vous le budget nécessaire?

Beaucoup de choses ont déjà été dites à propos du nouveau Galaxy Note 9, le grand «téléphone tablette» du géant sud-coréen Samsung. Dans la hiérarchie des produits mobiles intelligents du groupe, le Note 9 se situe tout en haut. Plus grand, plus imposant, plus performant que le Samsung S9, l'appareil Note 9 est muni d'un stylet appelé S Pen pour accomplir des tâches autrement impossibles avec les doigts.

Prix canadiens et disponibilité

Au Canada, le Galaxy Note 9 sera offert en noir minuit et en bleu océan avec un stylet S Pen jaune. À sa sortie, le Note 9 sera disponible au prix de 1299,99 $CAN (prix de détail suggéré) avec 128 Go de stockage et 1629,99 $CAN pour le modèle 512 Go.

En comparaison, l'iPhone X de 5,8 po, même s'il est moins grand que le Note 9, coûte 1319 $ et 1529 $CAN avec des capacités de 64 et 128 Go. Mais attention, Apple s'apprête à lancer des iPhone aussi grands, jusqu'à 6,1 et 6,5 po le mois prochain!

Le communiqué canadien indique en outre que le Galaxy Note9 sera disponible en précommande à partir de 11 h 30 le 9 août 2018. Les consommateurs qui achèteront le Galaxy Note 9 entre les 9 et 23 août 2018 recevront également un Samsung Gear IconX d'une valeur de 299,99 $.

Chez nos opérateurs cellulaires

«Bell Canada, Rogers Wireless, Telus, Freedom Mobile et Vidéotron auront le Note 9 de 128 Go en magasins et en ligne dès le 24 août 2018. Le modèle 512 Go sera seulement disponible en noir minuit au Canada sur le site Samsung.com/ca et aux boutiques Samsung Experience.»

D'autres détails sur le Galaxy Note 9 sont donnés sur le site du fabricant, ainsi que sur la section techno du Journal de Montréal.