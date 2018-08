Android 9 Pie est disponible pour téléchargement

André Boily 06-08-2018 | 23h11

Le nouveau système d'exploitation mobile de Google, Android 9 Pie, est offert aux propriétaires de téléphones intelligents et promet une meilleure autonomie de la pile, davantage d'intelligence artificielle et des moyens pour réduire la dépendance aux appareils mobiles.

Après Lollipop, Marshmallow, Nougat et Oreo, Google met en ligne son plus récent système d'exploitation mobile Android 9 Pie (un autre produit sucré) qui avait été dévoilé en mai dernier sous le nom de code Android P.

Dès lundi 6 août, la nouvelle version d'Android est disponible pour les téléphones intelligents Pixels du géant Alphabet (Google). Pour les autres fabriques comme Sony Mobile, OnePlus, Google travaille avec ces dernières pour lancer des mises à jour plus tard d'ici la fin de l'année. Et comme près de 9 appareils sur 10 dans le monde tournent sous Android, tout nouveau système apporte d'importants changements dans la manière dont des millions de gens utilisent leur téléphone ou tablette.

Pile, IA et lutte contre la dépendance

Comme plusieurs fabricants d'Asie ont copié le format du iPhone X avec sa fameuse entaille, Google a prévu pour ces derniers un affichage d'écran qui s'harmonise avec cette entaille.

Android 9 Pie se concentre principalement sur les améliorations internes conçues pour faire fonctionner les téléphones Android plus rapidement tout en économisant l'autonomie de la pile. Google a porté une attention particulière aux téléphones plus vieux ou plus lents afin d'adapter la consommation, notamment en donnant la priorité aux applications les plus souvent utilisées et en limitant celles qui le sont moins.

Ces améliorations incluent notamment des outils d'intelligence artificielle (IA) qui fonctionnent discrètement en arrière-plan pour suggérer des applications ou des raccourcis que vous pouvez utiliser. Celles-ci proposent également des sections de page en ligne qui vous donnent des informations précises sans avoir à télécharger une application ou à parcourir un site Web pour connaître les heures d'ouverture ou les services par exemple.

Prédire vos actions

Conçu pour apprendre de vous et de vos habitudes, Android 9 sera suffisamment avancé pour prédire vos prochaines actions; par exemple, si vous coupez les connexions avant d'aller au lit vers 23 h, le système vous donnera un coup de main pour déconnecter en fin de journée.

Comme sur les iPhone X, Android version 9 simplifie la navigation en utilisant un seul bouton pour faire apparaître l'écran d'accueil, pour ouvrir les applications et pour faire intervenir l'Assistant Google.

Et pour les accros du téléphone intelligent, Google intègre sous la forme d'un tableau de bord (dashboard) des outils qui indiquent combien de temps vous utilisez votre appareil et vos applications. Vous serez en mesure de définir des limites de temps pour chaque application.

Typique à l'environnement Android, Google aura la lourde tâche d'adapter son nouveau système aux multiples fabricants et opérateurs cellulaires qui abondent sur les cinq continents.