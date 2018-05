Écran intégral, capteur photo escamotable, c'est le Vivo Apex

André Boily 25-05-2018 | 18h15

Le téléphone intelligent Vivo Apex est un prototype qui innove à plusieurs chapitres : écran intégral, capteur d'empreinte sous l'écran, capteur photo escamotable pour ne nommer que ceux-là.

S'il y a un appareil capable de faire de l'ombre à l'iPhone X et aux modèles les plus high-tech sur Android, c'est bien le prototype Apex du fabricant Vivo.

L'Apex présente des caractéristiques inédites sur un téléphone intelligent. D'abord, c'est son ratio écran-surface qui étonne. L'écran en effet couvre 98% de la surface de l'appareil; plus précisément les bordures ne font que 1,8 mm en haut et sur les côtés et seulement 4,3 mm en bas.

L'affichage de type OLED (ou DELo pour diodes électroluminescentes organiques) a permis de réaliser cet exploit.

Plus étonnant encore concerne le haut-parleur entièrement intégré à l'écran que Vivo appelle Screen SoundCasting Technology. Les vibrations sont envoyées à travers l'écran, évitant ainsi d'ajouter un haut-parleur classique.

Capteur d'empreinte sous écran

Autre astuce digne de mention, le capteur d'empreinte est intégré dans la moitié inférieure de l'écran, une première mondiale prétend Vivo. Il suffirait de toucher n'importe où dans la partie inférieure pour déverrouiller ce téléphone. La surface est si vaste que l'on peut désigner deux empreintes pour le déverrouillage; les deux pouces par exemple.

Capteur photo escamotable

Pour le capteur photo avant, Vivo a adopté une approche à la fois toute simple et classique, celle du capteur escamotable, évitant ainsi d'empiéter sur la surface écran. Ce capteur de 8 mégapixels ne prend que 0,8 seconde à sortir. Le dos de l'appareil présente quant à lui une paire de capteurs photo comme sur les iPhone récents.

Le téléphone intelligent Apex sera officiellement présenté le 12 juin.