Le téléphone Hydrogen One, l'anti-iPhone X débarque aux É.-U.

André Boily 17-05-2018 | 16h36

RED est une fabrique de caméras haut de gamme qui tente l'aventure du téléphone intelligent. Au menu, un prix élevé de 1200 $US et un écran à affichage 3D. Verizon et AT&T seront les premiers opérateurs à l'offrir.

Ce téléphone intelligent haut de gamme Hydrogen One imaginé par la société RED a pris du temps à parvenir à maturité, et encore la date de sortie officielle n'est pas encore annoncée.

Mais les plus récentes informations annoncent une livraison prochaine cet été, notamment chez les opérateurs américains Verizon et AT&T. Sur le site de RED, les précommandes ne sont plus acceptées, un signe que le produit débarquera prochainement. On peut imaginer que le téléphone Hydrogen One sera peu après offert ailleurs, comme au pays, une fois la production bien en selle.

Ce qui distingue le plus cet appareil, c'est sa technologie d'écran holographique multivue 2D, 3D, réalité augmentée et réalité virtuelle et mixte. Le tout tant en mode portrait que paysage et sans avoir besoin de lunettes spéciales pour en profiter. Et, avant d'aller plus loin, cet appareil n'est pas alimenté par une minipile à combustible, comme son nom pourrait le laisser penser.

Ce téléphone intelligent high-tech exploite un système Android et son écran s'étend sur 5,7 pouces. Il sera livré avec un câble et un bloc de recharge USB-C, ainsi qu'avec une carte mémoire microSD.

Intégré dans son système, RED a développé un algorithme appelé H3O qui convertit le signal audio stéréo en une sonorité multidimensionnelle de type 5.1, - le parfait mariage pour l'affichage holographique du format H4V.

Modulaire

Ce téléphone étant modulaire, on pourra lui intégrer des composantes connectées à un port haut débit, lesquelles viendront prochainement prévoit la société RED qui, en passant, est un spécialiste des caméras 4K, 8K et HDR pour le secteur professionnel.

Ceux qui mettront la main sur cet appareil auront à débourser quelque 1200 $US pour la version Aluminium ou 1600 $US pour celle Titanium.

Site : http://www.red.com/hydrogen-fr