Les montres Wear OS prennent du galon avec l'Assistant Google

André Boily 03-05-2018 | 22h11

La plateforme Wear OS de Google pour les montres obtient plusieurs mises à jour afin de pouvoir interagir de manière plus pratique avec l'Assistant Google.

Avec l'Assistant Google à bord des montres exploitées par Wear OS, il sera possible d'obtenir bientôt des suggestions ou des réponses intelligentes à des questions posées à sa montre.

Concrètement, poser une question à l'Assistant Google va automatiquement entraîner une série de questions contextuelles à la conversation. Exemple simple, si vous demandez la météo pour aujourd'hui, Assistant Google va vous suggérer d'autres propositions, comme la météo pour le lendemain.

La montre rehaussée avec l'Assistant pourra répondre à votre question soit par le haut-parleur de la montre ou par le casque Bluetooth. Auparavant, ces réponses étaient affichées sur l'écran de la montre.

En outre, Google annonce que toutes les montres exploitées sous Wear OS vont pouvoir supporter des «actions» d'applications tierces avec l'Assistant Google.

Ces actions incluent des tâches comme trouver une photo dans Google Photos ou entreprendre une session de méditation avec Headspace par exemple. Le fait d'accoler ces «actions» à la plateforme des montres Wear OS signifie qu'il sera plus facile d'utiliser des commandes vocales pour allumer un four de cuisine compatible et connecté ou pour connaître l'arrivée du train à votre gare préférée.