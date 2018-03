Snap serait à développer de nouvelles lunettes Spectacles

André Boily 02-03-2018 | 12h23

La première version des lunettes Spectacles n'a pas eu le succès attendu et, malgré ce revers, l'entreprise Snap (à l'origine de Snapchat) veut développer une nouvelle version plus performante.

La seconde génération des lunettes Spectacles serait en chemin selon plusieurs sites spécialisés en technologies qui relayent l'information du site Cheddar.

En fait, ce sont non pas une paire, mais deux versions de lunettes Spectacles qui seraient sur les planches à dessin. Cette seconde génération de Spectacles apporterait plusieurs améliorations pour rendre les produits plus performants, dont une version disposant de deux objectifs photo et d'une technologie avancée de caméra qui pourrait coûter jusqu'à 300 $US.

Autre fait qui ne faisait pas partie de l'équation dans la première génération, Snap (la compagnie derrière la populaire application mobile Snapchat) développerait ses nouvelles lunettes Spectacles avec des partenaires comme Luxottica ou Warby Parker qui seraient intéressés par une licence de la technologie caméra.

En ne vendant que 150 k unités, la première version des Spectacles a fait perdre quelque 40 millions $ à l'entreprise Snap - un type de produit qui n'a pas de véritables précédents hormis le souhait de numériser un produit portatif comme l'ont été les montres (Apple Watch, Fitbits, etc.).

Ces nouvelles lunettes Spectacles atteindraient la phase de production au deuxième ou au troisième trimestre, mais avec des volumes réduits.