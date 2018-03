Congrès WMC, les imitations d'iPhone X se multiplient chez les fabricants

André Boily 01-03-2018 | 19h31

Les fabricants de téléphones intelligents en Asie n'ont pas tardé à imiter le design du iPhone X d'Apple. Ceux-ci sont allés jusqu'à reprendre la fameuse entaille au haut de l'écran, si bien que les imitations sont légion au congrès de l'électronique mobile WMC à Barcelone.

Depuis les années 80 et 90, l'économie en Asie s'est développée en imitant nombre de produits occidentaux - des sacoches de marque jusqu'aux voitures allemandes. Et même si les entreprises de cette région du monde disposent de moyens technologiques considérables, plusieurs d'entre elles conservent de vieux réflexes, comme celui de reprendre le design du téléphone haut de gamme d'Apple. Autrement dit, le design, mais aussi la recherche-développement, reste un art qui n'est pas à la portée de tous.

À la grande foire de l'électronique mobile à Barcelone, ce qui a surpris nombre de personnes et de chroniqueurs sur place, c'est le nombre d'imitations du iPhone X.

Certes, les bordures étroites pour maximiser la taille de l'écran sont devenues la norme. Mais de là à reprendre l'entaille du iPhone X, on dirait bien que l'idée plaît bien qu'elle n'a pas fait l'unanimité à son dévoilement l'automne dernier. Des sites spécialisés ont même décerné le titre de pire design à l'iPhone X.

Malgré cela, des géants de l'informatique comme Asus n'ont pas hésité une seconde à tailler leur écran comme l'iPhone X qui, comme on sait, possède une encoche servant à intégrer la quincaillerie de Face ID - la technologie de reconnaissance faciale mise au point par Apple.

Outre Asus avec son téléphone intelligent Zenfone 5 et 5Z, les visiteurs à Barcelone ont aussi découvert les imitations du Wiko View 2 et View 2 Pro, le Noa N10, le Leagoo S9, le Goophone X et autres Oukitel U17, tous exploitées par un système Android.

S'il y a une chose que les fabricants de téléphones intelligents ne peuvent copier, ce sont les profits d'Apple dans leur industrie. Près de 87% des bénéfices sont engrangés par Apple, le reste des fabricants Android se partage les miettes.