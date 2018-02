Nokia joue la nostalgie des années 90 avec son téléphone 8110 4G

André Boily 27-02-2018 | 12h32

L'ancien numéro un mondial des téléphones, Nokia, teste le marché des téléphones classiques non intelligents avec son nouveau modèle 8110, communément appelé téléphone «banane» à glissière.

J'ai déjà eu un Nokia à glissière, un modèle 8801 très solide, tout métal et avec son écran minuscule. Les opérateurs revendaient ce modèle soi-disant de luxe près de 1000 $ à l'époque sans contrat! Comme dévaluation, difficile de faire mieux.

Bref, ce nouveau 8110 que Nokia a dévoilé à Barcelone à la foire MWC (Mobile World Congress) est équipé d'une connectivité moderne 4G LTE, identique à tous nos téléphones actuels, mais dépourvu de fonctions intelligentes à la iOS ou Android. Ce 8810 est produit sous licence par le fabricant HMD qui espère jouer la carte de la nostalgie. Pour les amateurs de la série de films Matrix, on a pu découvrir ce Nokia format «banane» en 1999, ce qui avait beaucoup contribué à sa popularité.

Et au lieu de valoir une fortune comme à l'époque de mon 8801, ce Nokia 8110 offert en jaune banane ou noir coûtera l'équivalent de 80 euros ou 140 de nos dollars.

Jaune banane et 9 jours en temps d'appel

À l'intérieur, on a droit à 4 Go de mémoire, 512 Mo de mémoire vive, un capteur photo de seulement 2,4 Mpx, un petit écran de 2,4 pouces, des connexions WiFi et Bluetooth, une puce GPS et une batterie de 1500 mAh. En veille, l'autonomie de ce téléphone tient 17 jours, dont 9 jours en temps d'appel!

Son système d'exploitation appelé KaiOS (issu de l'ancien système Firefox OS sur Linux) supporte quelques jeux très basiques, tout au plus. Mais ce n'est pas son but.

HMD vend son Nokia 8110 4G comme un simple téléphone anti-smartphone pour ceux qui veulent décrocher des appareils intelligents tout en restant connectés.