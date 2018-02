Le nouveau Samsung Galaxy S9 coûterait plus de 1100 $CAN

André Boily 02-02-2018 | 21h21

Selon des personnes au courant des développements du Galaxy S9, le prix du téléphone intelligent de Samsung devrait afficher les 900 $US, soit l'équivalent de 1170 de nos dollars.

Par rapport à l'actuel et bientôt ancien Galaxy S8, son prix de lancement avait été fixé autour des 750 $US ou près de 975 $CAN, au taux de 1,3. À titre de comparaison, son rival iPhone X exige 1319 $CAN évidemment sans contrat ni forfait. Plus proche, mais en dessous, l'iPhone 8 4,7 po démarre à 929 $CAN. Tous ces prix gonflent si vous optez pour les versions grand écran.

+ 20 %

Si le prix de 900 $US se confirme, le nouveau Galaxy S9 coûtera 20% plus cher que son prédécesseur. Pour faire avaler cet écart de prix, Samsung devra convaincre que son nouveau produit haut de gamme possède les caractéristiques et la performance voulues pour justifier son prix, d'autant plus que les S8 actuels sont loin d'être désuets.

Pour faire place aux nouveaux S9 et S9+, Samsung va assurément baisser les prix des S8 et S8+, ce qui les rendra encore plus attrayants ou pousser les acheteurs vers les appareils Note 8.

Apple a fracassé le plafond en proposant son iPhone X à 1000 $US et, comme on vient de l'apprendre aujourd'hui dans la publication de ses résultats trimestriels, Apple a vendu des tonnes de ce modèle en seulement deux mois.

Est-ce que les gens suivront Samsung dans la même voie, cela reste à voir.