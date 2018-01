Annoncé pour la mi-février, le Galaxy S9 serait livré vers mi-mars

André Boily 17-01-2018 | 18h02

Si plusieurs l'attendaient à la foire CES 2018 à Las Vegas qui vient de se terminer, c'est plutôt à la mi-février que Samsung dévoilera son nouveau téléphone haut de gamme Galaxy S9, suivi des premières livraisons un mois plus tard. Déjà plusieurs caractéristiques du téléphone intelligent sont connues.

Selon les dires d'un directeur chez C-Level, un fabricant d'étuis pour téléphones intelligents, au courant des intentions de Samsung, le lancement du Galaxy S9 aura lieu le 26 février, les précommandes débuteront le 1er mars et les livraisons le 16 du même mois. Le 26 février correspond au congrès des technologies mobiles à Barcelone, Espagne.

Samsung a déjà confirmé que son assistant intelligent Bixby sera intégré aux Galaxy S9 et S9+ (modèle grand format).

D'autres fuites cette fois prévoient que les S9 seront dotés d'un capteur d'empreinte au dos de l'appareil, cette fois à une position plus centrale et naturelle, et non près de la caméra. Parlant des capacités photo, Samsung a retenu la façon d'Apple, c'est-à-dire un objectif simple sur le modèle régulier S9, mais un double objectif sur le modèle grand format S9+. Des fuites indiquent également une fonction de super ralenti vidéo.

Cela dit, les adeptes des produits mobiles Samsung tiennent pour acquis que leurs prochains S9/S9+ seront protégés contre l'eau et les poussières, ainsi que dotés d'une recharge sans fil, par induction.

Par contre, on nage dans l'inconnu pour ce qui est des capacités de batterie, des tailles ou des résolutions d'écran des S9. Y aura-t-il une sortie casque d'écoute 3.5 mm ou bien sera-t-elle retirée comme l'ont fait Apple et Google? D'autres fuites pointent vers des capacités de stockage similaires à celles des S8.

Pour désactiver le téléphone, si Samsung possède une technologie de déverrouillage par lecture de l'iris et de reconnaissance faciale, le puissant groupe sud-coréen pourrait imiter Apple pour inclure sa puce maison Exynos 9810 dédiée justement au déverrouillage par reconnaissance faciale.