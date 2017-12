Samsung tente le retour du flip en haut de gamme

André Boily 01-12-2017 | 22h04

Cela fait un bail qu'on n'avait pas vu un flip prendre autant d'importance dans les médias spécialisés. Ce téléphone intelligent à charnière reprend un format populaire avec, cette fois, un écran et un clavier physique. Populaire en Asie, ce type d'appareil saura-t-il nous convaincre?

Selon les sites qui rapportent le dévoilement par Samsung du modèle W2018, ce téléphone intelligent serait plus cher que les appareils haut de gamme Galaxy S8 ou Note 8.

L'appareil W2018 possède un écran HD avant de type AMOLED de 4,2 po et un second côté intérieur également de 4,2 po. Il intègre sécurité oblige un capteur d'empreinte digitale à côté du capteur photo arrière, ainsi qu'une commande d'assistance vocale Bixby.

Parlant du capteur photo, celui possède une ouverture incroyable qui, à f1.5, le servira très bien en situation de faible luminosité. Plus encore, si l'appareil détecte qu'il y a assez de lumière, l'ouverture passe à f2.4 pour avoir une plus grande profondeur de champ.

Le Samsung W2018 roule avec un processeur Qualcomm Snapdragon 835 avec 6 Go de mémoire vive et 64 ou 256 Go de stockage.

Que diriez-vous d'un téléphone intelligent de 3000 $US!