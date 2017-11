Google corrige les problèmes d'écran du Pixel 2 XL

André Boily 07-11-2017 | 15h27

Comme pour les tout nouveaux iPhone, les téléphones intelligents Pixel 2 de Google ont reçu leur première mise à jour visant notamment à corriger les problèmes d'affichage du modèle XL dont l'écran présentait un défaut d'image rémanente.

Cela faisait un bail qu'on n'eût pas entendu parler de problèmes d'incrustation ou d'images rémanentes sur des écrans. On croyait ce défaut disparu depuis les premiers types d'écrans télé ACL. Or, le plus récent cas fut celui des nouveaux téléphones Pixel 2 équipés d'un écran DELo (OLED ou diodes électroluminescentes organiques).

Non seulement on a appris que ce défaut potentiel a affecté le modèle Pixel 2 XL de 5,5 po de Google, mais même Apple en a émis la possibilité puisque son tout récent iPhone X est également pourvu d'un tel écran DELo.

La bonne nouvelle pour les propriétaires des nouveaux Pixel 2 est que ce défaut se corrige par une rustine logicielle, comme celle que vient de publier Google. Le géant américain en a profité aussi pour offrir trois nouveaux réglages des couleurs - augmentées, naturelles ou saturées - pour égayer l'écran de verrouillage jugé trop terne par ses utilisateurs.

Pour prévenir ce défaut de rémanence, Google a introduit, après une brève période d'inactivité, des boutons d'applications qui s'estompent automatiquement.

Cette mise à jour logicielle avait pour but de corriger rapidement les premiers défauts. Une nouvelle viendra plus tard en décembre dit le fabricant.