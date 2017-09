Que nous réservent les nouveaux Pixel 2 de Google?

André Boily 27-09-2017 | 14h55

Bientôt, les tout nouveaux téléphones intelligents Pixel 2 de Google seront dévoilés le 4 octobre et déjà les rumeurs vont bon train quant à leurs caractéristiques à venir, dont voici les plus plausibles.

Qui dit Pixel, dit Google, dit système Android. Donc, rien d'étonnant à ce que le téléphone intelligent marie la meilleure intégration matérielle et logicielle possible.

Et nul doute qu'il aura un sérieux rival dans les tout nouveaux et tout frais iPhone 8, 8 Plus et X.

Le mode portrait des Pixel 2 sera similaire à celui des iPhone 7 Plus et 8 Plus en offrant cet effet de profondeur si recherché pour se rapprocher de la qualité des appareils reflex. Cependant, ce fond flou sera obtenu par traitement logiciel et non de façon optique à partir d'une double caméra comme sur les gros iPhone 5,5 po ou Galaxy Note 8.

Si connectés en ligne, les Pixel 2 avec le système Android posséderont en arrière-plan la détection de musique automatique avec le nom de l'artiste et le titre, et ce directement sur l'écran de verrouillage. Fonction qu'il sera sans doute possible de désactiver dans les paramètres.

Le téléphone intelligent serait doté de haut-parleurs externes stéréo comme sur les premiers produits Google Nexus 6 et 6P, avant d'être retirés sur les Pixel première génération.

L'écran sera complètement plat jusqu'aux bords.

Comme chez les produits Apple, le port audio 3,5 mm (ou prise casque si vous préférez) disparaîtrait sur les Pixel 2. Une décision qui va sans doute faire réagir, comme ce fut le cas avec les iPhone 7.