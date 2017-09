La réalité augmentée appelée à déferler sur nos téléphones intelligents

André Boily 18-09-2017 | 19h26

Les grands fabricants de téléphones intelligents et d'applications vont nous proposer bientôt quantité de contenus en réalité augmentée, bien avant ceux de réalité virtuelle. Petit tour d'horizon.

Chez Microsoft, on emploie l'expression Mixed Reality pour désigner la réalité augmentée qui se définit par des graphiques numériques appliqués à l'image de ce qu'un objectif de téléphone intelligent voit devant lui. Dans les faits, Mixed Reality ou réalité augmentée (RA), c'est très similaire.

Concrètement, la RA est parvenue à un niveau de développement techniquement faisable sur nos appareils intelligents notamment grâce à des processeurs assez puissants, des capteurs photo suffisamment sophistiqués et des capacités logicielles, le tout en temps réel. Dans ses tout récents produits, les caméras des iPhone X, 8 et 8 Plus sont calibrées pour l'utilisation RA.

Vue de Montréal «à la Godzilla» !

Implantée dans la prochaine mouture d'iOS 11, on a pu découvrir une fonction originale surnommée Godzilla dans l'application Plans d'Apple. Celle-ci offre une vue en plongée d'une ville comme si on y déambulait avec la taille d'un monstre comme Godzilla. Avec ce lien, on marche «dans le centre-ville de Montréal»! Un exemple des capacités du nouveau logiciel ARKit d'Apple.

Snapchat...

Autre exemple, les populaires filtres de Snapchat sur photos seront nettement plus réalistes, comme s'ils étaient intégrés aux visages.

Les applications de navigation GPS sont d'autres cibles prisées par la RA qui ajoutera des informations en temps réel à l'écran. D'autres comme dans cette vidéo créée avec ARKit, une voiture Tesla Model 3 est littéralement animée dans l'image vidéo.

Qui ne se rappelle pas des Pokémon Go ? Un bel exemple de RA simple et efficace. Bientôt, vous pourrez voir vos meubles dans votre salon avant même de les acheter en magasin ou en ligne.