Android 8.0 Oreo bêta, les fonctions du nouveau système mobile de Google

André Boily 22-08-2017 | 13h59

C'est par des animations du petit superhéros Android version chocolatée que Google lance sa toute nouvelle version de sa plateforme mobile pour téléphones intelligents. Si les appareils maison Pixel et Nexus 5X/6P sont entrés en phase de test, on connaît déjà plusieurs des nouvelles fonctions du système Android 8.0 Oreo.

Présenté à New York, le système Android 8.0 Oreo version bêta ou développeur est disponible pour essai. Pour l'instant, seuls les appareils maison du groupe Google peuvent le télécharger en participant au programme Android Beta.

Android 8.0 Oreo apporte des changements et des nouveautés.

Indicateur de notification sur l'icône de l'application

Google reprend ici un procédé qu'Apple utilise sur son système iOS, à savoir un point rouge qui apparaît sur l'icône de l'application qui a reçu une notification.

Fonction d'autoremplissage

Dorénavant, Oreo s'occupera de remplir les champs automatiquement des applications et des sites Web. Concrètement, le système mémorisera vos noms d'utilisateur et mots de passe que vous entrerez la première fois pour que vous n'ayez plus à le refaire.

Image sur image

Dans une conversation vidéo par exemple, vous ne serez plus confiné à l'application de communication en cours. Vous pourrez poursuivre celle-ci sur une autre application par la fonction d'incrustation d'image.

Démarrage plus rapide

Google promet qu'Android Oreo démarrera plus rapidement, jusqu'à deux fois plus vite sur un appareil Pixel, dit Google.

Nouveaux emojis

Enfin, Android Oreo adopte de nouvelles émoticônes pour agrémenter vos conversations en ligne.