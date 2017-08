Après une longue absence, des fuites en ligne annoncent le retour du futur Moto X de Motorola

André Boily 11-08-2017 | 15h21

Motorola s'est fait très discret ces dernières années, aucun nouveau téléphone intelligent n'est sorti des labos du géant américain depuis 2015. Sur Internet aujourd'hui, des fuites annonceraient un nouvel appareil appelé Moto X4.

C'est le site Android Authority qui dévoile la nouvelle du retour de Motorola dans le marché très difficile et très encombré des téléphones intelligents.

Selon le site spécialisé dans les produits exploités par le système Android, le nouveau produit se démarquerait par un écran 5,2 pouces, un processeur Snapdragon 630 de Qualcomm, une mémoire vive de 3 Go et une capacité de stockage de 32 Go, un capteur d'empreinte logé à l'avant et une batterie de 3000 mAh.

Avec de telles caractéristiques, Motorola viserait le marché milieu de gamme avec un prix très concurrentiel.

Le fabricant pourra mettre l'accent sur les capacités photovidéo de son appareil Moto «X4», au menu un capteur photo de 16 Mpx pouvant filmer en format 4K et deux caméras sur l'autre face, l'une de 12 Mpx autofocus et l'autre de 8 Mpx grand angle.

Autre originalité, le dos de l'appareil sera en verre.

Motorola fait de bons produits, et dans le jeu de la concurrence, c'est toujours une bonne chose pour les clients.