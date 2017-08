Samsung présente une nouvelle version plus robuste de son Galaxy S8

André Boily 07-08-2017 | 17h25

L'appareil que vient d'annoncer Samsung est une version améliorée ou plus robuste de son téléphone intelligent haut de gamme Galaxy S8. Appelé S8 Active, le mobile reprend un design plus classique tout en étant alimenté par une batterie de plus longue durée.

Plus en détail, ce S8 Active ratisse une clientèle recherchant un appareil haut de gamme, mais d'apparence moins fragile que l'élégant S8 et ses minces bordures.

Celui-ci présente aussi une épaisseur plus prononcée. Plus robuste, Samsung dit que le S8 Active satisfait aux normes militaires en matière de solidité. Entre autres, il le dit résistant à l'eau et capable de tomber sans dommages jusqu'à cinq pieds de haut.

En somme, vous obtenez un téléphone intelligent haut de gamme qui ne nécessite pas d'étui de protection supplémentaire.

Batterie plus puissante

Mais le point le plus important dans cette transformation, c'est la batterie ou son autonomie. Samsung y a installé une batterie de 4000 mAh, contre celle de 3000 mAh installée dans la coque du S8.

Aucun changement sous le capot. Le Galaxy S8 Active conserve le même processeur, à savoir le très rapide Snapdragon 835 avec 4 Go de mémoire vive. Même logique pour les capteurs photo qui sont repris tels quels. Quant aux capacités de télécommunications, Samsung l'annonce comme un 5G Evolution avec technologie voix sur LTE (long term evolution) ou VoLTE là où le service est offert.

Parlant de service, c'est l'opérateur américain AT&T reçoit le premier l'appareil pour desservir sa clientèle d'abonnés. Mais aucune indication quant à sa commercialisation au pays.