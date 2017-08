Avec Skype, on peut maintenant envoyer de l'argent à des proches

André Boily 03-08-2017 | 16h00

Depuis que la société PayPal fut libérée du capital d'eBay, celle-ci peut forger des alliances. Comme ce partenariat avec Skype qui va permettre des transferts d'argent entre utilisateurs pendant une conversation en ligne.

Cette annonce de Skype et de PayPal en est une de plus dans le monde numérique où il ne sera plus nécessaire de passer par une caisse Western Union ou Moneygram ou encore une banque pour envoyer et recevoir des fonds.

Comme pour ses rivales WhatsApp, Viber, Message et Messenger, l'application Skype mobile ou Mac/Windows est très populaire pour converser par écrit, par voix ou par vidéoconférence avec des proches et des amis sur Internet. Cette fois, Skype, qui est détenu, on se rappelle, par le géant Microsoft, aura un argument de plus pour populariser son utilisation.

Offert sur les versions mobiles iOS et Android (sauf Windows Phone ou BlackBerry), Skype offre à ses abonnés la possibilité d'envoyer de l'argent à partir de son compte PayPal maintenant intégré à l'application. Avant le premier transfert, il vous faudra jumeler votre compte PayPal avec votre profil Skype.

Pendant une conversation, il suffit de glisser le doigt vers la droite pour obtenir l'écran de gauche où se trouvent des compléments, parmi lesquels on découvre l'appliquette PayPal nommée Send Money.

En tapant PayPal, il suffit d'entrer le montant à envoyer, de confirmer la transaction avec les frais et de patienter un moment pour obtenir la validation.

Le service offert dans 22 pays, dont le Canada, les États-Unis, l'Angleterre et plusieurs pays européens, prend en charge le taux de change. Notez qu'il n'est offert qu'entre abonnés Skype et ne peut servir de solution de remplacement pour l'achat de produits.

Pour les initiés, le partenariat entre Skype et PayPal n'a rien de surprenant, les deux partagent une société commune, eBay.