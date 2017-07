L'application de navigation Waze maintenant compatible sur Android Auto

André Boily 27-07-2017 | 12h51

Avec la toute récente mise à jour, la populaire application de navigation Waze débarque enfin sur la plateforme Android Auto et rejoint ainsi un autre produit propriétaire de Google, Google Maps.

Rachetée au coût de 966 millions $US en juin 2013 par Google, l'application Waze est devenue le second système de navigation automobile dans le catalogue du géant Internet.

Mais ce n'est que cette semaine que le produit Waze s'intègre à la plateforme Android Auto, l'interface embarquée dans le système d'infodivertissement par les constructeurs de véhicules.

Pour résumer, ce système rassemble sur l'écran la plupart des fonctions du téléphone intelligent, évitant ainsi aux conducteurs de manipuler leur téléphone intelligent, ce qui est en général interdit.

Adaptée à la navigation automobile, l'application Waze utilise les données cellulaires de votre forfait sans fil pour obtenir en temps réel les plus récentes données de cartographie indiquant l'état du trafic, les zones de construction, les accidents et même les sites contrôlés par la police. Ces mises à jour sont fournies par d'autres utilisateurs Waze. Les éditeurs de l'application encouragent dans une certaine mesure ces derniers à indiquer autant que possible les événements routiers, ce qui fait la force et l'intérêt de Waze par rapport aux autres produits concurrents.

L'intégration au système Android Auto a été simplifiée et l'interface ne présente que les fonctions nécessaires pour éviter les distractions au volant.

Concurrence oblige, Google n'indique aucun échéancier précis quant à l'intégration de Waze sur la plateforme rivale CarPlay d'Apple.

Sachez que le fonctionnement de Waze repose en grande partie sur les données sans fil de votre forfait Internet pour télécharger les cartes routières et les données actualisées. La société Waze estime que ses abonnés se servent de l'application en moyenne 10 heures par mois, une utilisation que la plupart des forfaits sans fil peuvent aisément supporter.