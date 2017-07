En août, Samsung veut frapper un grand coup avec son Galaxy Note 8

André Boily 18-07-2017 | 22h35

Même si Samsung a voulu rassurer et combler sa clientèle locale en Corée du Sud avec le Note Fan remis à neuf avec les appareils Note 7 retournés qui, on se rappelle, intégraient une batterie qui pouvait prendre feu, le géant entend redorer son blason avec la sortie prochaine du Galaxy Note 8.

Le chef de la division mobile de Samsung l'a confirmé aux médias, le Note 8 sortira le mois prochain, quelques semaines avant le dévoilement par Apple de son nouveau iPhone 8, et sa mise en vente démarrerait dès septembre et octobre selon les marchés.

À 6,3 pouces d'écran, l'appareil Galaxy Note 8 est grand, très grand, à mi-chemin entre le téléphone intelligent et la tablette électronique. Conçu pour les utilisateurs experts, cet appareil dispose d'un stylet numérique et de fonctions avancées, ce qui le place tout juste au-dessus du Galaxy S8 Plus en matière de prix.

Samsung n'a plus droit à l'erreur et pour faire oublier le défunt Note 7, la sud-coréenne a dû corriger le problème du S8, à savoir la position de son lecteur d'empreinte digitale situé au dos de l'appareil. Selon des rumeurs, ce lecteur serait dorénavant placé côté écran sous l'écran de verre. Une position similaire est envisagée pour le concurrent iPhone 8.

Et il y a le cas de l'assistant vocal Bixby dont on ne sait pas s'il sera prêt ou non pour le lancement. Pareille absence serait une importante lacune face aux assistants concurrents Siri d'Apple, Alexa d'Amazon ou Cortana de Microsoft.

Ce qu'on peut espérer en cas d'absence est que Bixby soit intégré dans une mise à jour future. On a su dernièrement que Bixby n'était prêt qu'en coréen pour le marché domestique.

Pareil téléphone-tablette coûtera cher, on parle d'environ 850 à 900 $US, donc plus de 1100 de nos dollars. Il disposerait de deux capteurs photo au dos de l'appareil, comme l'iPhone 7 Plus actuel, et sa bordure d'écran serait très mince.

À ce prix et avec 6,3 po d'affichage, on s'attend à un écran de résolution 4K, ce qui lui donnerait une belle image avec un casque de réalité virtuelle.

Les détails complets dans la seconde moitié d'août.