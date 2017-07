Serait-ce le design définitif du iPhone 8 ?

André Boily 18-07-2017 | 18h25

Tout récemment, le magasine économique Forbes a publié des images du très attendu iPhone 8 d'Apple, des images que l'on dit «finales» en vue de sa production et commercialisation.

Ce design «préproduction» du iPhone 8 cache encore bien des mystères, car on ignore exactement où sera le lecteur d'empreinte digitale Touch ID (dans l'écran ou intégré au bouton d'allumage) ni de quoi aura l'air son affichage une fois sous tension.

Chose certaine, ce lecteur Touch ID ne sera pas intégré au dos du téléphone intelligent, comme le font des concurrents pour leurs appareils sous Android.

Et les rumeurs et fuites voulues ou non par Apple pour tester en ligne les réactions du public vont bientôt cesser au fur et à mesure que l'on s'approche de la véritable sortie du téléphone intelligent du centre de design du géant de Cupertino.

Un design aux réactions très positives

Après un design plutôt figé ces dernières années pour les dernières générations, les amateurs semblent apprécier les photos mises en ligne par Forbes qui ont été relayées sur des centaines de sites dédiés à l'électronique et la téléphonie mobile.

Et c'est sans compter tous les designers amateurs qui y sont allés de leur touche pour concevoir l'appareil idéal.

Un détail en suspens demeure. On s'interroge notamment sur le dessin tout en haut de l'écran où seront le capteur photo, l'écouteur, le flash et le détecteur de proximité qui semble empiéter sur l'affichage.

À noter le double objectif placé à la verticale au dos du téléphone. Une disposition qui serait mieux adaptée aux fonctions de réalité augmentée et qui résout le problème d'encombrement avec l'autre capteur photo côté écran.

Apple conserve le connecteur de synchronisation et de recharge Lightning et maintient sa décision prise pour l'iPhone 7 de ne pas intégrer de sortie audio 3,5 mm pour casque d'écoute.

Rendez-vous en septembre pour la sortie finale.