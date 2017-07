En retard, l'assistant numérique Bixby reste encore unilingue

André Boily 05-07-2017 | 14h52

Le géant de l'électronique Samsung a avoué au journal Korea Herald en Corée du Sud que son assistant numérique Bixby ne serait pas offert en anglais avant longtemps. La raison, le manque de données de masse pour le rendre vraiment fonctionnel. Pour l'instant, Bixby n'est installé que sur les appareils du géant en version coréenne.

Plus concrètement, les propriétaires de téléphones intelligents Samsung S8 - lancé au printemps dernier - ne peuvent utiliser leur voix pour interagir avec l'appareil comme le font tous les autres avec Siri sur les appareils Apple, Alexa sur ceux d'Amazon, Cortana sur Windows et Google Assistant avec les systèmes Android.

Un retard coûteux

Si l'on compare le temps - six années - qu'il a fallu à Apple pour mettre au point son assistant Siri, Samsung devra mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard.

Ce retard expose encore une fois la dualité du groupe Samsung : sa grande force pour tout ce qui est matériel, mais ses nombreuses faiblesses côté logiciels.

Le grand atout des concurrents de Samsung, c'est de disposer d'une formidable capacité dans le développement logiciel et, plus récemment, dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond (deep learning) pour comprendre et maîtriser les subtilités du langage.

Outre les téléphones intelligents de Samsung, l'assistant numérique serait installé dans «Vega», le nom de code du futur haut-parleur intelligent concurrent de HomePod d'Apple, de Home de Google ou d'Echo d'Amazon.

Pour nous, si Samsung cumule les retards en anglais, ces derniers seront encore plus importants pour le français et les langues européennes.