Avec le Note Fan, Samsung ressuscite le Galaxy Note 7

André Boily 03-07-2017 | 13h58

Qu'a fait Samsung avec tous les appareils mobiles Galaxy Note 7 qui avaient été rappelés mondialement pour cause de surchauffe de la batterie ? Le géant coréen les a tout simplement remis à neuf, mais ne les distribue uniquement que sur son marché domestique, la Corée du Sud, à partir de la semaine prochaine.

Avec près de 3 millions d'unités en stock, les composantes du Galaxy Note 7 ont été réutilisées pour créer un nouvel appareil, le Galaxy Note Fan, de même format que l'ancien, mais alimenté d'une toute nouvelle batterie de 3200 mAh plus compacte prétestée en usine. Bien évidemment, l'accent a été mis sur une conception plus sécuritaire contre les surchauffes et explosions provoquées par une batterie originale surdimensionnée et trop fragile.

Outre la nouvelle batterie, le fabricant en profite pour mettre à jour le système d'exploitation afin d'exploiter Bixby, son nouvel assistant numérique, concurrent de Siri, d'Alexa ou de Google Assistant.

Galaxy Note 8 ?

C'est une première pour ce fabricant qui ressuscite un appareil rappelé. Des 3 millions rappelés, 400 000 unités seront remises à neuf. Si la commercialisation du Galaxy Note Fan remporte du succès sur le marché sud-coréen, Samsung pourrait décider d'exporter son appareil sur d'autres marchés.

De nombreuses sources mentionnent que Samsung annoncerait la sortie prochaine du Galaxy Note 8 plus tard cet été. Si c'est le cas, les amateurs qui attendaient déjà le retour du Note 7 seraient sans doute tentés d'attendre sa sortie plutôt que d'investir dans un Note Fan remis à neuf dont la conception originale remonte à plus d'un an.

Le Galaxy Note Fan, avec stylet intégré.