5 mythes tenaces à propos de la batterie de votre téléphone

Stéphanie Godbout 05-04-2017 | 13h40

Un appareil mobile branché toute la nuit peut créer une surcharge, utiliser un chargeur non officiel peut endommager le téléphone, une batterie doit se décharger complètement avant d'être rechargée... les mythes entourant la batterie, une composante indispensable de nos appareils mobiles, sont nombreux et souvent infondés.

Tour d'horizon des idées préconçues à propos de la batterie de votre téléphone que vous devriez ignorer... ou non!

Il est nécessaire de laisser la batterie se vider complètement avant de la recharger

FAUX

S'il y a eu un temps où cette pratique était recommandée, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les appareils récents sont équipés de batteries au lithium-ion, lesquelles travaillent en cycles de charge. Comment fonctionne un cycle? Vous complétez un cycle lorsque vous avez utilisé l'équivalent de 100 % de la capacité de la batterie. Par exemple, vous utilisez 60 % de votre batterie en une journée avant de charger votre appareil durant toute la nuit. Le lendemain, vous utilisez 20 % de la batterie puis, 20 % le surlendemain ce qui signifie que vous avez mis trois jours pour décharger l'équivalent de 100 % de la batterie. Comme plusieurs jours peuvent être nécessaires pour compléter un cycle, il est inutile d'attendre le déchargement complet. Chargez plutôt votre appareil selon vos besoins. Il est à noter que ce type de batterie compte un nombre limité de charges qui varie selon la qualité de fabrication et son utilisation. Certaines batteries lithium-ion offriraient une durée de vie pouvant aller jusqu'à 4 000 cycles.

Il est dangereux de recharger sa batterie toute la nuit

FAUX

Par chance! Qui n'a jamais laissé son téléphone sur la charge toute la nuit? Normal, tout comme vous, votre téléphone et la batterie travaillent toute la journée et la nuit, alors que vous dormez, votre appareil en profite également pour prendre des forces. Il n'y a aucune inquiétude à laisser sa batterie charger toute la nuit. En effet, la batterie de votre téléphone intelligent est « intelligente » elle aussi. Ainsi, lorsqu'elle atteint 100 %, elle arrête de se charger même si elle est encore branchée.

Un chargeur non officiel endommagera votre batterie

VRAI et FAUX

Hélas, les chargeurs ne sont pas tous nés égaux. En effet, il faut à tout prix se méfier des chargeurs et accessoires contrefaits qui, en plus d'être moins efficaces, peuvent effectivement endommager votre appareil. Par contre, s'il est vrai qu'une contrefaçon peut nuire à la santé de votre appareil, il est faux de croire que seuls les chargeurs officiels sont efficaces et sans danger. Les accessoires proposés par des fabricants certifiés et reconnus tels que RAVPower, Vinsic et Belkin sont tout à fait compatibles et sécuritaires pour votre appareil.

Il est recommandé d'éteindre son téléphone de temps à autre

VRAI

Tout comme les êtres humains, les appareils électroniques ont parfois besoin d'un moment de répit. Ainsi, selon plusieurs spécialistes, le fait de laisser son téléphone allumé en permanence diminuerait la durée de vie de la batterie. Vous êtes inquiets à l'idée de rater un appel nocturne? Éteindre son téléphone une fois par semaine serait la fréquence idéale à adopter pour maximiser la longévité de la batterie et optimiser la performance de l'appareil.

Il ne faut jamais utiliser un téléphone qui se recharge

FAUX

Vous avez besoin d'utiliser votre téléphone alors qu'il est sur la charge? Aucune inquiétude, vous ne risquez pas de vous faire électrocuter... tant que vous n'utilisez pas de chargeur contrefait et que vous n'êtes pas dans votre bain! S'il est tout à fait sécuritaire de se servir de son appareil pendant qu'il est branché, sachez néanmoins que la batterie peut prendre plus de temps à se recharger.