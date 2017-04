Un client voit son iPhone 6 exploser

24-03-2017 | 15h00

Venu réparer son iPhone défectueux dans une boutique, cet homme a connu une mésaventure qu'il n'est pas prêt d'oublier.

Avant de le donner au réparateur, ce client australien avait décidé de retirer la coque de protection de son portable pour plus de maniabilité. Et c'est justement à ce moment-là, pour une raison inexpliquée, que son iPhone 6 Plus s'est mis à surchauffer avant de littéralement lui exploser dans les mains.

«Nous avons enlevé la coque du smartphone et nous nous apprêtions à retirer le smartphone. Le client a appuyé de manière naturelle sur l’écran. La batterie a alors explosé. L’explosion était si forte que l’écran s’est délogé», a expliqué après coup de réparateur de la boutique.

Et en effet, en regard des images tournées par la caméra du magasin, on est soulagé d'apprendre que l'incident n'a pas fait plus de dégâts que cela.