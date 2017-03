Les 6 téléphones vedettes du Mobile World Congress 2017

01-03-2017 | 11h29

L'édition 2017 du Mobile World Congress a été riche en annonces de nouveaux téléphones particulièrement innovants, tant au niveau de leur ergonomie que de leurs capacités techniques.

Voici un tour d'horizon des six nouveautés les plus marquantes. Tous ces appareils fonctionnent sous Android.

Le Sony Xperia XZ Premium

Sony impressionne avec son nouveau vaisseau amiral doté d'un capteur «Motion Eye» exceptionnel, offrant la possibilité d'obtenir des ralentis jusqu'à 960 images par seconde. De plus, ce téléphone de 5,5 pouces est à la fois 4K (3840 x 2160 pixels) et HDR (capacité à présenter plusieurs niveaux d'intensité lumineuse dans une seule image). Ce concentré de haute technologie embarque aussi un processeur Snapdragon 835 de dernière génération ainsi qu'un système audio Hi-Res, 4 GO de RAM et 64 Go d'espace de stockage (extensible). Il est attendu au printemps, à un prix encore inconnu.

Le LG G6

De son côté, le LG G6 se distingue de la concurrence par son impressionnant écran de 5,7 pouces au format inédit 18:9 qui recouvre la majeure partie de sa façade. Ce ratio fait gagner de la place et il devient de fait possible de placer côte à côte deux carrés de 1400 pixels de côtés, afin de profiter de deux applications en même temps dans le cadre de la fonction multitâche offerte par Android. D'autre part, le constructeur succombe à la mode des doubles capteurs photo au dos de ses téléphones, pour une qualité d'image optimisée.

Le Huawei P10 Plus

Le constructeur chinois continue de parfaire son expérience photo, toujours en collaboration avec Leica, à travers deux nouveaux modèles, le P10 et le P10 Plus. Ces appareils sont équipés à l'arrière d'un double objectif de 20 et 12 mégapixels. Ils vont ainsi permettre de pouvoir réaliser une détection faciale via une technologie 3D mais aussi d'optimiser de manière automatique des visages en fonction de l'éclairage ainsi que de disposer d'un effet «bokeh» naturel (flou artistique d'arrière-plan). À noter que le Huwaei P10 Plus disposera quant à lui d'un double objectif «pro» encore plus avancé avec une plus grande ouverture dédiée aux mouvements rapides ou aux prises de vue avec peu d'éclairage.

Le Nokia 6

Pour son grand retour comme constructeur de smartphones, Nokia annonce plusieurs modèles de milieu de gamme dont le Nokia 6, le plus évolué avec son écran de 5,5 pouces et ses deux haut-parleurs destinés à restituer des basses intenses. Une «édition spéciale» Nokia 6 Arte Black, avec davantage de RAM (4 Go) et de stockage interne (64 Go), sera aussi disponible.

Le Lenovo Moto G5 Plus

La nouvelle génération du Moto G propose dans sa version la plus élaborée un téléphone doté d'un écran full HD de 5,2 pouces et d'un appareil photo principal proposant une mise au point plus rapide qu'actuellement via la technologie Dual Autofocus Pixels et une plus grande ouverture pour faire entrer davantage de lumière dans les ambiances trop sombres. En outre, Lenovo promet jusqu'à 6 heures de batterie rechargée en seulement 15 minutes grâce à son chargeur TurboPower.

Le BlackBerry KEYone

Alors que la part de marché de BlackBerry dans les ventes de téléphone dans le monde frôle désormais le néant, le fabricant canadien s'est allié au chinois TCL pour mettre au point le KEYone, un appareil tournant sous la dernière version d'Android (Nougat) caractérisé par un écran de 4,5 pouces placé au-dessus d'un clavier physique. Le but est de pouvoir séduire les nostalgiques de la marque en leur proposant un terminal moderne se distinguant de la concurrence avec ce fameux clavier qui a déjà fait ses preuves.