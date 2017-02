LG voit grand avec son nouveau G6

27-02-2017 | 12h12

LG Electronics a dévoilé dimanche son plus récent téléphone Android, le G6, au Mobile World Congress de Barcelone, en Espagne. Ce modèle se démarque des autres appareils haut de gamme par son écran aux dimensions hors normes.

«[Le G6] jumelle un écran agrandi avec la commodité d'une utilisation d'une seule main», a déclaré Juno Cho, président de LG.

Avec le Pixel XL ou encore le iPhone 7 , on pensait avoir atteint la taille maximale qu'on pouvait tenir confortablement dans une seule main. Or, l'écran du G6 n'est pas plus large que ceux de ces modèles emblématiques, mais plus long. La plupart des autres téléphones (ou téléviseurs) misent sur des écrans rectangulaires aux proportions de 16:9. Le G6 propose quant à lui un ratio d'image hors du commun de 18:9. Ceci permet, par exemple, d'afficher parfaitement deux clichés Instagram (1:1) côte à côte.

De plus, le G6 sera le premier téléphone doté de la Dolby Vision et de la technologie HDR 10. Lorsque des films ou séries le permettent -- on retrouve de plus en plus de contenu HDR sur Netflix et Amazon -- , il sera possible de bénéficier d'une qualité d'image améliorée, avec de meilleurs contrastes, des couleurs plus riches et une plus grande luminosité.

Comme le G5 ou le V20 avant lui, le G6 propose deux capteurs d'images à l'arrière, l'un normal et l'autre très grand-angle (125 degrés), pour offrir une plus grande flexibilité lors de la prise de photos et de vidéos. À l'avant, on retrouve une lentille grand-angle (100 degrés) pour faciliter la prise d'égoportraits.