Le Mobile World Congress est lancé à Barcelone

27-02-2017 | 12h01

Le Congrès mondial des télécoms (MWC), organisé par l'Association mondiale des opérateurs (GSMA), a ouvert ses portes lundi à Barcelone pour quatre jours consacrés aux évolutions de la téléphonie mobile dans le monde.

Le Congrès, référence mondiale du secteur au même titre que le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, attend plus de 100.000 visiteurs qui déambuleront entre les stands des quelque 2 000 exposants présents cette année.

Opérateurs mobiles, fournisseurs de technologies de réseau, fabricants de téléphones mobiles ou startups en provenance de 200 pays vont échanger durant quatre jours sur les évolutions rapides que connaît le secteur depuis plusieurs années.

Reflet du rôle central joué par les réseaux de téléphonie mobile dans la transformation numérique, le MWC voit apparaître de plus en plus de véhicules, drones et autres applications dans ses allées, aux côtés des sujets plus traditionnels tels que la cinquième génération de réseaux mobiles (5G), très attendue et normalement annoncée pour 2020 dans sa version commerciale.

Signe également de la convergence avec les contenus, plusieurs acteurs importants du secteur, à commencer par le PDG du service de contenus audiovisuels en ligne Netflix, vont s'exprimer à l'occasion d'une des nombreuses keynotes organisées tout au long du Congrès.

Dimanche les principaux constructeurs de mobiles, à l'exception de l'Américain Apple qui est traditionnellement absent à Barcelone, ont présenté de nouveaux smartphones, à la notable exception du numéro un mondial, Samsung, dont le prochain Galaxy S ne sera dévoilé que le mois prochain.

Le MWC se tient à Barcelone jusqu'au 2 mars.