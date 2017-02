Décrochez! Applis et sites pour profiter de la relâche!

Stéphanie Gidbout 24-02-2017 | 14h50

Pour plusieurs, ce sera bientôt la relâche. Peu importe que vous ayez les pieds dans le sable ou vos bottes d'hiver pour déneiger votre voiture et vous rendre au bureau, c'est le temps de décrocher et de vous amuser!

Voici notre petite liste d'applications et de sites pour profiter au maximum de la relâche.

Vous enviez les gens de votre entourage qui sont partis explorer de nouvelles contrées? Avec Flytrippers, vous pourrez vous aussi conquérir le monde, sans même faire de trou dans votre budget. Lancée officiellement en décembre dernier, la plateforme répertorie toutes les aubaines de vols à très bas prix. Profitez de rabais exceptionnels comme un vol aller-retour pour la Floride à 100 $ ou encore, envolez-vous pour Beijing pour moins de 700 $. Avec Flytrippers, ne cherchez pas de destination précise... laissez-vous plutôt guider par les meilleures offres du moment.

Wixx

Vous n'en pouvez plus de voir votre garçon de 11 ans assis sur le divan à écouter la télévision? Joignez l'utile à l'agréable avec Wixx, l'application qui promet de divertir vos enfants tout en les faisant bouger. Orchestrée par Québec en forme, qui invite les préados à s'adonner à des activités physiques, l'application Wixx propose de partir à l'aventure avec Lionel, un entraîneur qui a perdu son Mojojumbo. À travers plus de 100 idées originales, les jeunes de 9 à 13 ans sont invités à réaliser des défis physiques afin d'augmenter leur pointage et réussir à retrouver le Mojojumbo. Avec l'application Wixx, lauréat du prix Numix 2016 - catégorie jeu jeunesse, votre enfant aura des fourmis dans les jambes... même devant un écran! Gratuit. Plateforme: iOS

À la recherche d'un séjour dépaysant ou en quête de détente? Oubliez les files d'attentes aux douanes et évadez-vous dans votre région grâce à la Sepaq, le plus grand réseau plein-air au Québec. Consultez leur site pour connaître les emplacements où pratiquer la pêche blanche, pour réserver un chalet relié par un réseau de sentiers de ski de fond ou encore, pour vous initier à la trottinette des neiges. Laissez-vous inspirer par l'une des 25 destinations hivernales, consultez les conditions de neige et découvrez les richesses du Québec.

Vous avez l'impression que tout le monde est vacances alors que vous, vous êtes au bureau à mettre les bouchées doubles? Et pourquoi ne prendriez-vous pas une pause bien méritée? Do Nothing For 2 Minutes, comme son nom l'indique, propose de ne rien faire pendant 120 secondes. Rendez-vous sur le site et, avec comme toile de fond la mer et un coucher de soleil, démarrez le compte à rebours et voilà! Détendez-vous deux minutes en regardant l'écran, en vous laissant bercer par le son des vagues... sans toucher à votre souris. Comme si vous étiez en voyage dans les îles...confortablement assis dans votre chaise de bureau

Boomerang

Inutile d'être en congé pour décrocher et s'amuser! Profitez de la relâche pour transformer vos tâches quotidiennes ennuyantes et répétitives en moments amusants et inattendus avec Boomerang d'Instagram. Trouvez une personne ou un objet en mouvement, créez une vidéo en activant la caméra avant de votre appareil et laissez l'application faire le reste! Ensuite, partagez vos petites vidéos en boucle sur Facebook et Instagram pour que le banal devienne spécial. Gratuit. Plateformes : Android, iOS.