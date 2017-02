Cinq applications de rencontres qui changent de Tinder

08-02-2017 | 15h56

À l'approche de la Saint-Valentin, il n'est peut-être pas encore trop tard pour trouver l'âme soeur par le biais d'une application mobile.

Si Tinder a révolutionné le genre, il existe des applications davantage spécialisées pour trouver celui ou celle qui vous correspond le mieux. Ces applications sont gratuites à télécharger mais comportent des options payantes.

Pour des rencontres de proximité

Happn est une application de rencontre géolocalisée qui privilégie les profils de personnes récemment croisées dans la vie de tous les jours. Si deux profils qui se sont donc croisés en s'ignorant se "likent" mutuellement via l'application, alors ils peuvent entrer en relation et commencer à discuter ensemble. Et plus si affinités...

Happn est à télécharger gratuitement sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android).

Pour les gais

Référence des applications de rencontres à destination des homosexuels et bisexuels, Grindr offre une mise en relation simplifiée vers une multitude de contacts correspondant aux préférences de chacun. Un abonnement mensuel permet de profiter d'une multitude de fonctionnalités pratiques comme l'accès à davantage de fiches, la possibilité d'envoyer des photos par lot ou encore de bloquer certains contacts.

Grindr est à télécharger gratuitement sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android).

Par amour des barbus

Cette application ultra-spécialisée s'adresse à toutes celles qui aiment avant tout les barbus, du petit bouc au look ZZ Top. Un seul impératif donc pour les hommes souhaitant s'inscrire sur ce site : porter la barbe. Les recherches s'effectuent naturellement par âge et par géolocalisation.

Bristlr est à télécharger gratuitement sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android).

Entre infidèles

Il n'y a pas que des célibataires qui utilisent des applications de rencontre, il y a aussi énormément d'hommes et de femmes en couple désireux de s'offrir une escapade hors mariage. Gleeden.com se présente ainsi comme le premier site de rencontres extra-conjugales pensé au quotidien par des femmes pour des femmes. Son application propose un espace sécurisé et de nombreuses fonctionnalités destinées à préserver son anonymat.

Gleeden est à télécharger gratuitement sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android).

Pour les «haters»

Toute nouvelle et pour le moins insolite, l'application Hater souhaite mettre en relation des personnes qui détestent les mêmes choses. Pour cela si suffit d'indiquer pour un maximum de sujets proposés dans l'application si vous les aimez ou carrément les détestez. Un algorithme permet ensuite de mettre en relation les personnes selon leurs «dégoûts», mais aussi leur géolocalisation.

Hater est à télécharger gratuitement sur l'App Store (iOS). L'application devrait être disponible ultérieurement sur Google Play (Android).