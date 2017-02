Seul ou en couple? Voici des applis pour fêter la Saint-Valentin!

08-02-2017 | 14h42

Fingle (iOs)

Envie d'un rapprochement inusité avec le bel inconnu devant vous? Avec l'application Fingle, vous ne vous mettrez pas le doigt dans l'œil! Tel un Twister pour les doigts, l'application propose aux deux joueurs de briser la glace en faisant glisser les points de couleurs différentes vers leurs cibles, les obligeant à se toucher en entrelaçant leurs doigts. Avec plus de 90 niveaux conçus pour faire travailler vos membres et vos méninges, et une trame sonore inspirée des années 70, vos séances de jeu seront empreintes de plaisir. Gratuit.

Crackle (Web, Android, iOS, Windows Phone, Amazon Kindle)

Pour réconforter votre meilleure amie en peine d'amour ou parce que vous rêvez toujours au prince charmant, sortez le contenant de crème glacée et rendez-vous sur Crackle, la plateforme qui permet de visionner en temps réel, et gratuitement, une grande sélection de films, de dessins animés et de séries télé dans la langue de Shakespeare. Avec Crackle, à défaut d'avoir de l'amour dans l'air, il y en aura sur votre écran! Gratuit.

Kindu (Android, iOS)

Avec votre partenaire depuis de nombreuses années, vous êtes ce qu'on pourrait qualifier de «vieux couple»? Dites adieu à la monotonie et accueillez Kindu, l'application idéale pour pimenter votre relation. Permettant d'explorer une autre dimension de votre conjoint, Kindu regorge d'un millier d'idées coquettes à essayer et de questions à poser à votre partenaire pour connaître ses fantasmes. Créez-vous chacun un compte, sélectionnez les expériences que vous aimeriez tenter, et s'il y a un match parfait... préparez-vous à vivre des moments torrides. Gratuit.

Tinder (Android, iOS)

Avec plus de 10 milliards de matchs à son actif depuis son lancement, Tinder est l'application la plus populaire de sa catégorie. Que ce soit pour une histoire sans lendemain ou pour trouver l'amour de votre vie, Tinder est une façon amusante et rapide de rencontrer des

gens partout dans le monde. Voyez les photos des personnes qui se trouvent près de vous, glissez à droite pour aimer ou à gauche pour passer au prochain candidat et si l'attraction est réciproque, vous pourrez d'abord commencer à clavarder et ensuite... Gratuit.

Dreamdays (Android, iOS)

Les relations à distance ne sont pas toujours faciles à vivre au quotidien, surtout si vous êtes éloignés l'un de l'autre le jour de la Saint-Valentin. Dreamdays est l'application indispensable pour vous aider à prendre votre mal en patience. Comme un calendrier de l'avent, Dreamdays permet de compter à rebours les évènements importants, comme la prochaine fois que vous verrez votre âme sœur. Personnalisez votre calendrier avec des photos, enregistrez des messages vocaux pour vous aider à patienter et une fois le jour J arrivé, partagez votre joie sur Facebook et Twitter. Android (Gratuit), iOS (0,99 $).

Coffee Meets Bagel (Android, iOS)

Service de rencontre qui prône la qualité plutôt que la quantité, Coffee Meets Bagel est comme un Cupidon qui veut donner un coup de main à votre destin amoureux. Selon les fondatrices du service, il existe une différence majeure dans la façon dont les hommes et les femmes draguent. Ainsi, les hommes reçoivent des fiches de femmes qu'ils doivent « aimer » ou « balayer » tandis que les femmes sont en contact uniquement avec des fiches d'hommes qui les aiment. De plus, le service utilise les informations partagées sur Facebook, afin de proposer aux candidats masculins des personnes qui ont des goûts et intérêts similaires. Comme le veut le dicton, à chaque café son bagel... Gratuit.