6 applications incontournables pour profiter de l'hiver

Stéphanie Godbout 02-01-2017 | 04h00

Voilà! L'hiver est officiellement arrivé! Alors que pour certains cela est synonyme de plaisir dans la neige, pour d'autres, la saison hivernale rime plutôt avec froid et déprime.

Peu importe que vous soyez adeptes de sports d'hiver ou que vous aimiez rester bien emmitouflés devant un feu de foyer, voici notre petite liste des applications incontournables pour profiter au maximum de l'hiver.

Boostmi

Il vous sera difficile d'apprécier les plaisirs de l'hiver si votre voiture ne démarre pas. Plutôt que de rager et d'attendre des heures pour un bon samaritain ou un service de remorquage, optez pour Boostmi, l'application développée par un groupe d'entrepreneurs dont l'ex-Dragon François Lambert, qui sert d'intermédiaire entre le dépanneur et la personne à dépanner. Besoin de survolter une batterie à plat? Cliquez pour demander de l'aide, suivez en temps réel la personne impliquée dans votre sauvetage, et voilà! Dans un délai visé de 10 à 15 minutes, vous serez prêts à reprendre la route! Gratuit, 25 $ par survoltage. Plateformes : Android, iOS

Fromages d'ici

Après des heures d'activités au grand air, quoi de mieux qu'une fondue au fromage ou une raclette pour conclure la journée en beauté? L'application Fromages d'ici propose de nombreuses recettes pour éviter la monotonie, plusieurs trucs pour épater vos convives avec des plats fromagés délicieux, en plus d'offrir un outil de dégustation, des suggestions selon vos goûts et un grand répertoire des fromages du Québec. Parce que quand l'appétit va, tout va! Gratuit. Plateformes : Android, iOS

Ski Champion

Profitez de la saison hivernale en pratiquant un sport... dans le confort de votre salon. Avec l'application Ski Champion, vous n'aurez même pas besoin d'enfiler vos bottes et votre manteau pour rester au chaud! Préparez-vous à dévaler les pistes de slalom à toute vitesse, battez les records de vitesse dans la poudreuse, remportez des médailles et défiez vos amis pour devenir le champion du monde de ski! Gratuit. Plateformes : Android, iOS

Applications Naturel foyer et Cheminée magique HD

Quoi de mieux qu'un feu de foyer pour se réchauffer par temps froid? Inutile d'avoir une vraie cheminée pour profiter des effets apaisants d'un joli feu. Avec les applications Naturel foyer (Android) et Cheminée magique HD (iOS), peu importe où vous vous trouvez, vous pourrez créer un décor chaleureux et romantique en quelques clics. Détendez-vous en regardant valser les flammes et laissez-vous bercer au son du crépitement du feu. Gratuit. Plateformes : Android, iOS

MétéoMédia

Avant d'organiser une randonnée de ski de fond sur un sentier à 3 heures de route de votre domicile, ou de prévoir un après-midi de patinage sur le lac, mieux vaut regarder ce que dame Nature nous réserve. L'application MétéoMédia sera votre meilleure alliée pour profiter pleinement et en toute sécurité de la saison hivernale. Consultez les bulletins météorologiques détaillés, soyez informés sur les tempêtes à venir grâce aux notifications et ayez toujours une longueur d'avance avec la fonction de suivi qui détecte automatiquement les prévisions à moins d'un kilomètre de votre emplacement. Gratuit. Plateformes : Android, Blackberry, iOS, Windows

Skiinfo Ski & Neige

Vous planifiez passer la journée sur les pentes? Skiinfo Ski & Neige est indispensable pour une journée parfaite sur les monts de ski! Répertoriant plus de 2 000 stations à travers le monde, l'application fait notamment le point sur les conditions d'enneigement, fournit un plan des pistes, informe sur le nombre de remontées et de pistes ouvertes, vous dirige vers la station la plus près tout en vous permettant de consulter les commentaires et photos d'autres skieurs et planchistes.

Gratuit. Plateformes : Android, iOS