Une nouvelle gamme de téléphones Nokia attendue en 2017

28-12-2016 | 10h19

Un tout premier téléphone, simplissime, le Nokia 150, a déjà été présenté à destination des pays émergents. Il reprend l'aspect des portables d'antan, jusqu'au fameux jeu du serpent, auquel il est encore possible de jouer.

Pas moins de cinq modèles de téléphones intelligents devraient sortir d'ici le 3e trimestre 2017, de l'entrée au haut de gamme. Le premier de ces produits pourrait être dévoilé dès le prochain Mobile World Congress, qui se tiendra à Barcelone du 27 février au 2 mars 2017. Tous devraient tourner, sans surprise, sous Android.

Selon DigiTimes, les appareils présentés durant l'année auraient une dimension comprise entre 5 et 5,7 pouces. Au Mobile World Congress, c'est un modèle relativement classique qui devrait faire son apparition, décliné en 5 et 5,5 pouces et agrémenté par 2 et 3 Go de RAM pour un prix qui ne devrait pas dépasser les 200 dollars.

C'est en mai 2016 que Nokia a annoncé son grand retour sur le marché des téléphones mobiles avec un accord signé pour la vente de ses produits par HMD Global.

La marque a construit sa réputation notamment sur la solidité de ses produits et bénéficie encore aujourd'hui d'une grande confiance du public. Nokia a surtout longtemps été le plus grand vendeur de téléphones portables dans le monde avec des modèles emblématiques de leur époque (3310, 8110, etc.), avant d'être dépassé par la vague des téléphones intelligents menée par Apple puis Samsung.