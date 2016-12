Applications incontournables pour tenir ses résolutions

31-12-2016 | 04h00

Comme le veut la tradition, le début de la nouvelle année est le moment tout indiqué pour faire une introspection et se donner comme mission de devenir une meilleure personne.

Tous les ans, comme des centaines d'autres personnes, vous espérez perdre quelques kilos, mieux vous alimenter, faire plus de sport et mieux gérer votre stress? Voici notre petite liste des applications incontournables pour vous aider à tenir vos résolutions.

Mieux manger et moins gaspiller

Faites d'une pierre deux coups avec Frigo Magic (Android, iOS), l'application qui permet de cuisiner de savoureux plats maison tout en évitant le gaspillage. À partir des ingrédients que vous avez sous la main, Frigo Magic vous propose des recettes simples, délicieuses et rapides à concocter. Dites adieux aux aliments préparés coûteux, contenant trop de sodium et d'agents de conservation, et accueillez plutôt les repas équilibrés variés prêts en moins de 30 minutes.

Mieux gérer ses finances

Est-ce que ce sera en 2017 que vous arrêterez de jeter votre argent par les fenêtres et pourrez enfin vous offrir un voyage en Europe? Devenez un gourou de la finance avec Mint (Android, iOS, Web), l'outil indispensable pour vous aider à gérer efficacement vos finances personnelles. Synchronisé avec vos comptes de la majorité des institutions bancaires canadiennes, telles que TD et Desjardins, le service vous guide dans l'élaboration de votre budget, vous aide à fixer des objectifs réalistes d'épargne, tout en vous rappelant qu'il est temps de payer vos factures. Simple et convivial, Mint vaut son pesant d'or.

Mieux gérer son stress

Le stress est mauvais pour la santé. Outre des problèmes de santé mentale, il peut mener à des problèmes de santé physique comme l'hypertension et le diabète. Prévenez le stress chronique grâce à l'application iSmart (iOS), conçue et validée scientifiquement par des chercheurs de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, de l'Université de Montréal et de l'Université du Québec à Montréal. Permettant aux utilisateurs de détecter et contrôler les éléments de stress afin d'éviter les impacts négatifs, l'application propose également des solutions adaptées aux situations. Avec iSmart, vous éviterez de vous faire des cheveux blancs.

Déconnecter

En 2017, vous avez l'intention de décrocher en déconnectant des réseaux sociaux, du web, de votre téléphone intelligent? Limitez l'utilisation des technologies grâce à Cold Turkey (Mac, PC, Android), l'application qui vous donne la volonté nécessaire pour ne plus consulter les réseaux sociaux ou regarder des vidéos de chats sur YouTube. Une fois le service installé, celui-ci bloquera les applications et sites internet que vous aurez choisis, pour la durée que vous aurez prédéfinie. Avec Cold Turkey, vous n'aurez pas le choix de tenir votre résolution.

Faire plus de sport

Vous êtes bien conscients des bienfaits de l'activité physique, et si les dernières années vous avez négligé votre santé, vous avez bien l'intention d'y remédier cette année. Avec l'application FitStar Personal Trainer (Android, iOS), peu importe vos objectifs, vous aurez tous les outils nécessaires pour améliorer votre cardio, raffermir vos cuisses, ou encore augmenter votre masse musculaire. Comme un entraîneur personnel, l'application suit vos progrès, vous encourage et propose des exercices ciblés pour vous aider à atteindre votre but. Avec FitStar Personal Trainer et ses séances d'entraînement vidéo personnalisées, vous n'aurez plus d'excuse pour remettre l'entraînement au lendemain... ou à l'année prochaine!

Perdre du poids

Cette année, vous avez encore pris la résolution de perdre quelques kilos? Avec l'application MyFitnessPal (Android, iOS, Web), 2017 sera la bonne! Oubliez les gadgets et régimes à la mode et gardez plutôt une trace des aliments consommés et des activités pratiquées, une méthode éprouvée par de nombreuses études médicales. Répertoriant plus de 3 millions d'aliments et de nombreux exercices, MyFitnessPal permet de rapidement comptabiliser le nombre de calories ingérées et le nombre de calories brûlées mais aussi d'échanger avec les autres utilisateurs du service. Simple d'utilisation, l'application web et mobile se synchronisent automatiquement afin que votre journal reste toujours à jour.